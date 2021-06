Primetime-Check

1500. Sendung! Dieses Jubiläum feierte gestern RTL und «Wer wird Millionär?», zudem gab es das Halbfinale der U21-Europameisterschaft bei ProSieben und natürlich gab es öffentlich-rechtlichen Krimi- und Heimatstoff!

Das Erste beschäftigte sich ab 20:15 Uhr mit dem TV-Krimiund es sollten 3,57 Millionen Zuschauer folgen. Jüngere Zuschauer, sprich Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren alt, konnte das Programm 0,42 Millionen begeistern und daher belief sich der entsprechende Marktanteil auf 6,4 Prozent. Insgesamt landete man mit dem Spielfilm bei 12,8 Prozent Anteil am TV-Markt. Das ZDF konterte das ARD-Programm mit denund insgesamt 3,4 Millionen Zuschauern. Jünger waren hiervon 0,33 Millionen Zuschauer und somit landete das Zweite bei 12,2 Prozent des TV-Marktes und belegte 5 Prozent am Markt der Jüngeren.RTL ging mit einem großen Jubiläum in den Donnerstagabend, denn «Wer wird Millionär?» läutete die 1500. Sendung ein. Beischalteten in einer extra langen Sondersendung 4,11 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, aus der werberelevanten Zielgruppe konnte das Quiz-Format hiervon 1,02 Millionen definieren. Somit brachte es das Günter Jauch-Format in Ausgabe 1.500 auf 17,9 Prozent Marktanteil bei der Zielgruppe und landete insgesamt bei 18,1 Prozent des TV-Marktes. Nachdem ProSieben in der letzten Woche «GNTM» abschließen konnte, stand jetztauf dem Plan. Die Vorberichte zum Halbfinale zwischen Deutschland und den Niederlanden verfolgten ab 20:15 Uhr 1,03 Millionen Zuschauer insgesamt, 0,45 Millionen können hiervon der Zielgruppe zugesprochen werden. Mit diesen Zahlen belegte ProSieben 3,8 Prozent des TV-Marktes und landete bei 7,3 Prozent Anteil am Markt der Zielgruppe. Die erste Halbzeit startete gegen 21:00 Uhr und die Zuschauerzahl sollte sich auf 2,58 Millionen steigern, während man in der Zielgruppe auf 1,13 Millionen Zuschauer explodierte. Die Marktanteile stiegen demnach auf insgesamt 9,2 und in der Zielgruppe auf 16,3 Prozent. Halbzeit zwei konnte sich schließlich noch weiter steigern und brachte es auf 3,15 Millionen Zuschauer und 1,21 Millionen Zielgruppen-Zuschauer. Schlussendlich landeten die Marktanteile bei 13,1 und 19,2 Prozent.Die Sender Sat.1 probierte sich unterdessen an der Serieund 0,83 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sollten für einen Marktanteil von 3 Prozent sorgen können. In der Zielgruppe reichte es mit der Serie für 0,31 Millionen Zuschauer und daher für 4,9 Prozent Marktanteil. Bei VOX und Kabel Eins wurde statt auf Serien gestern auf Spielfilme gesetzt und so gab esundzu sehen. Der «Bond»-Film bei VOX zog 1,56 Millionen Zuschauern vor die Bildschirme und konnte so für 5,9 Prozent Marktanteil sorgen. In der Zielgruppe konnte man mit 6,7 Prozent Marktanteil bei 0,43 Millionen Zuschauern zufrieden sein. Für Kabel Eins und «Jackie Chan» interessierten sich im Schnitt 0,96 Millionen Zuschauer, davon konnten 0,33 Millionen der Zielgruppe zugeordnet werden. Somit beliefen sich die Marktanteile auf 3,6 Prozent insgesamt und 5,1 Prozent in der Zielgruppe.Bei RTLZWEI hab es zur Primetime eine Doppelfolge. Hier sollten 0,76 und 0,56 Millionen Zuschauer dem Doku-Format folgen und so für 2,8 und 3,1 Prozent Marktanteil insgesamt sorgen. In der Zielgruppe schalteten 0,45 und 0,3 Millionen Zuschauern ein, es ergab sich so ein entsprechender Marktanteil von 6,8 und 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.