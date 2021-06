Welt verpflichtet zwei Ex-Nationalspieler als EM-Experten

TV-News

Der Nachrichtensender gab am Freitag die Verpflichtung von Pierre Littbarski und Jimmy Hartwig bekannt. Sie werden während der anstehenden Europameisterschaft für Analysen sorgen.

Mit der kommenden Fußball-Euro verbindet man nicht zwangsläufig den Nachrichtensender Welt, doch logisch ist auch, dass im oftmals beschriebenen Sommerloch die Berichterstattung um ein kontinentales Fußballturnier eine gewichtige Rolle spielen dürfte, sofern es „Sommerlöcher“ überhaupt noch gibt. Dementsprechend hat nun Welt personell aufgerüstet und den Weltmeister von 1990 Pierre Littbarski und den ehemaligen Nationalspieler Jimmy Hartwig als Experten verpflichtet.Die beiden werden während der Europameisterschaft aus dem Welt-Nachrichtenstudio die Spiele der deutschen Mannschaft, die aktuelle Situation des Teams von Trainer Jogi Löw und den Verlauf des Turniers kommentieren und analysieren. Sowohl Littbarski, der zwischen 1978 und 1997 als Spieler aktiv war, als auch Hartwig, der von 1973 bis 1993 aktiv am Ball war, können auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückblicken. „Litti“ ist mittlerweile Markenbotschafter des VfL Wolfsburg, für den er zwischen 2010 und 2018 in verschiedenen Positionen tätig war. Hartwig stand aufgrund der Amazon-Dokuim Mittelpunkt des Interesses. Der Fair-Play-Botschafter des Deutschen Fußball-Bundes im Jahr 2019 und Mitglied der DFB-Kommission „Gesellschaftliche Verantwortung“ sprach darin von seinen persönlichen Erfahrungen mit Rassismus im deutschen Profifußball.Jan Philipp Burgard, Planungschef und Mitglied der Chefredaktion, kommentierte die Neuverpflichtung des Duos so: „Wir freuen uns auf zwei starke Typen mit Insiderwissen und klarer Kante in unserem EM-Studio. Die Stimme von Jimmy Hartwig hat nicht nur in sportlichen, sondern auch in gesellschaftlichen Fragen Gewicht. Weltmeister Pierre Littbarski ist ebenso ein Freund des deutlichen Wortes und darüber hinaus ein Sympathieträger."