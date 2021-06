RTL kündigt Themenabend über Ex-Tengelmann-Chef an

TV-News

In der kommenden Woche hat RTL zwei Reportagen mit Tamer Bakiner angekündigt. Zum einen widmet er sich dem Fall des Ex-Tengelmann-Chefs Haub und zum anderen wagt Bakiner ein Selbstexperiment.

Seit geraumer Zeit hat der Privatsender RTL für die Primetime am 10. Juni ein «RTL Spezial» angekündigt. Über den Inhalt hat man allerdings nichts angekündigt. Dies hat man nun am Freitag geklärt und einen Themenabend über den verschwundenen Ex-Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub programmiert. Im April 2018 verschwand er bei einer Skitour in den Schweizer Alpen und soll dort tödlich verunglückt sein, seine Leiche wurde allerdings nie gefunden. Das Amtsgericht Köln hat ihn daraufhin für tot erklärt. In einem Dokumentarfilm, der durch die Recherchen von Liv von Boetticher und Sergej Maier sowie Privatermittler Tamer Bakiner entstanden ist, werden die letzten 24 Stunden vor Haubs Verschwinden rekonstruiert und unter anderem der Frage nachgegangen, ob seine Geschäftsverhältnisse nach Russland dem milliardenschweren Supermarktunternehmer zum Verhängnis wurden.Außerdem soll erklärt werden, wie eine mögliche Exit-Strategie für ihn hätte aussehen können. Denn Haub hatte jahrelang – aber besonders unmittelbar vor seinem Verschwinden – mehrfach Kontakt zu Veronika E., laut Geheimdienstkreisen einer mutmaßlichen russischen Geheimagentin. Die Investigativ-Journalisten gehen außerdem den Fragen nach, mit wem Karl-Erivan Haub in Russland Geschäfte gemacht und welche ominösen Orte er dort besucht hat. Direkt im Anschluss an die 90-minütige Dokubleibt Tamer Bakiner auf den Mattscheiben präsent.Ab 22:15 Uhr startet dann die 80-minütige Reportage, in der sich Bakiner zur Aufgabe macht selbst abzutauchen. Der Film zeigt unter anderem Frank Ahearn, lange Zeit einer von Amerikas berühmtesten Zielfahndern, der heute Menschen dabei hilft, unterzutauchen, darunter auch Menschen im Zeugenschutzprogramm oder Stalkin-Opfer. Ein Stalking-Opfer selbst kommt ebenfalls zu Wort und spricht über Erfahrungen mit dem Leben des ständigen Umzugs und des Unentdeckt-Bleibens. Die Reportage möchte authentische und unerwartete Einblicke in eine Welt geben, die man nur aus Kriminalgeschichten kennt.Nach der linearen RTL-Ausstrahlung am 10. Juni ab 20:15 Uhr sind beide Reportagen auch bei TVNow abrufbar.