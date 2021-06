Anna Fleischhauer wird «RTL Aktuell»-Moderatorin

Köpfe

Die langjährige Formel-1-Moderatorin wird ab Sommer das Moderatoren-Team von «RTL Aktuell» ergänzen und sich vor allem auf die neue Sendung am Nachmittag konzentrieren.

Anna Fleischhauer verstärkt ab diesen Sommer das Moderatorenteam vonum Peter Kloeppel, Charlotte Maihoff und Maik Meuser. Sie wird vor allem in der bald startenden Nachmittagsausgabe der Nachrichtensendung zu sehen sein, die immer um 16:45 Uhr auf Sendung gehen soll . Doch auch in der Hauptausgabe um 18:45 Uhr wird sie präsent sein und über das Neueste aus der der Welt des Sports informieren.„Dass wir mit Anna Fleischhauer eine souveräne und zugleich sehr sympathische Kollegin als neue Moderatorin für «RTL Aktuell» gewonnen haben, freut uns sehr. Sie besticht nicht nur mit ihrer frischen Art, sondern bringt auch jede Menge redaktionelles Know-how mit“, sagt Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL News, über die Absolventin der RTL Journalistenschule.Fleischhauer freut sich über ihre neue Aufgabe: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung in einem tollen Team und bei meinem Heimatsender RTL . In der Kombination aus News und Sport kommen meine beiden Leidenschaften zusammen, die ich demnächst zu gleich zwei Sendezeiten mit Leben füllen darf.“ Während ihrer Ausbildung durchlief sie verschiedene Stationen in der Mediengruppe RTL und arbeitete auch beim ZDF in London und für den WDR in Bonn. Seit 2015 ist sie freiberuflich vor allem für RTL und den WDR als Journalistin tätig.