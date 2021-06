Die Nannen Preisträger 2021

TV-News

Am Abend des 1. Juni wurden in einem Live-Event die Nannen Preisträger und Preisträgerinnen bekannt gegeben. Moderiert wurde von Michael Abdollahi und STERN-Chefredakteurin Anna-Beeke Gretmeier.

Geschichte des Jahres

Republik

Egon Erwin Kisch-Preis

Lokal

Investigation

Sonderpreis der STERN-Chefredaktion

Seit 2005 ehrt der Nannen Preis verschiedene Journalisten und Journalistinnen für ihre Arbeit in verschiedenen Kategorien, wie Beste Reportage, Beste investigative Leistung oder auch Humor. Große Namen wie Helmut Schmidt tragen den Preis für das Lebenswerk aber auch der Liveticker von 11.freunde.de wurde 2010 in Person von Andreas Bock, Dirk Gieselmann, Fabian Jonas und Lucas Vogelsang geehrt. Im Jahr 2021 angekommen gibt es mittlerweile die Kategorien Geschichte des Jahres, Republik, Egon Erwisch Kisch-Preis, Lokal, Investigation und den Sonderpreis der STERN-Chefredaktion. Zusammengefasst in folgender Liste finden sich alle neuen Preisträger aus der gestrigen Verleihung:Lars Dittrich, Melanie Gath, Mai-Thi Nguyen-Kim mitMailab/funkDaniel Deckers mitFrankfurter Allgemeine ZeitungXifan Yang mitDie ZeitStefan Proetel mitMannheimer MorgenRoman Dobrokhotov, Matthias Gebauer, Christo Grozev, Roman Lehberger, Fidelius Schmid, Jörg Diehl und Christian Esch mitDer Spiegel (in Kooperation mit Bellingcar, CNN und The Insider)Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Sophia Passmann mitundProSiebenNeben den Preisträgern und Preisträgerinnen des Sonderpreises wurden von der entsprechenden Produktionsfirma Florida TV zudem Thomas Schmitt, Arne Kreutzfeldt, Claudia Schölzel und Thomas Martiens ausgezeichnet. Stifter des Preises sind seit 2005 das Magazin STERN und das Verlagshaus Gruner + Jahr. Ausgewählt werden die Preisträger durch ein aufwendiges Sichtungsverfahren mit einem entsprechenden Beirat und namhaften Jurys, bestehend aus Chefredakteuren und Chefredakteurinnen, Redakteuren und Redakteurinnen sowie Autoren und Autorinnen. Auch freiberufliche Publizistinnen und Publizisten sowie Fotografen und Fotografinnen beraten beim Auswahlverfahren.