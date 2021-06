Feiertag bedeutet Film-Zeit bei Kabel Eins

Quotennews

Zum gestrigen Feiertag sendete Kabel Eins den ganzen Tag über Spielfilme, mit mäßigem Erfolg.

Von den nächtlichen Wiederholungen abgesehen startete Kabel Eins in den gestrigen Feiertag direkt vom Start weg ab 9:30 Uhr mit Spielfilmen in den Film-Marathon. Der erste Film des Tages war ein wahrer Klassiker mit. Leider, und das wird sich durch den gesamten Tag ziehen, war das Interesse eher mager. Der Film aus dem Jahr 1993 zog lediglich 0,21 Millionen Zuschauer an und blockierte so 3,2 Prozent des Marktes. In der werberelevanten Zielgruppe reichte es für 0,08 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 4,9 Prozent. Weiter ging es ab 11:50 Uhr mit dem Fantasy-Komödieund etwas mehr Zuschauern. Vor den Bildschirmen konnten im Schnitt 0,32 Millionen Menschen ab drei Jahren gemessen werden, der Marktanteil stieg demnach auf 3,9 Prozent. Auch die Zielgruppe wachte allmählich auf und so konnten mit 0,11 Millionen Zuschauern ordentliche 5,8 Prozent des Marktes belegt werden.Leider setzte sich der positive Trend nicht fort, denn mit dem um 14 Uhr startendenlandete man auf dem Boden der Tatsachen und 0,15 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von dünnen 1,5 Prozent. Jetzt verabschiedete sich auch die Zielgruppe nahezu komplett wieder und man erreichte immerhin noch 4,3 Prozent Marktanteil bei noch 0,09 Millionen Zuschauern. Abgesehen von den «Kabel Eins News» und dem seltsamen «Shrek Spezial - Er-Shrek dich nicht» startete ab 16:45 Uhrund. "Kehrt zurück" ist hierbei im Übrigen nicht nur Titel des zweiten Teils, denn beide Streifen liefen erst am 1. Juni diesen Jahres. Die Wiederholung des ersten Teils zog jedenfalls noch 0,32 Millionen Zuschauer an, wovon 0,15 Millionen der Zielgruppe zugesprochen werden konnten. Die Marktanteile lagen demnach bei 2,5 und 5,4 Prozent. Teil zwei besserte das Bild etwas auf und man erreichte im Vorfeld der Primetime 0,47 Millionen Zuschauer insgesamt und 0,2 Millionen aus der Zielgruppe. Somit ging man mit den Marktanteile von insgesamt 2,3 und in der Zielgruppe 4,5 Prozent in die Primetime.Hier spendierte Kabel Eins zum Abend dann einen Jackie-Chan-Doppelpack. Um 20:15 Uhr beglücktedie Zuschauer. Genauer genommen ganze 0,96 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 0,33 Millionen aus der Zielgruppe. Die Marktanteile kletterten also beide auf 3,6 und 5,1 Prozent. Weiter ging es um 22:30 Uhr mitund noch 0,56 Millionen Zuschauern. Die Zielgruppe landete bei noch 0,19 Millionen Zuschauern und konnte so einen Marktanteil von 5,1 markieren. Insgesamt landete man mit dem letzten Film des Tages bei einem Marktanteil von 4,1 Prozent. Zusammenfassend gab es also gestern bei Kabel Eins viele Filme, viele Wiederholungen und alles in allem wenig Erfolg damit.