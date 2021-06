«Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger»: Der «NCIS»-Nachfolger?

Quotennews

Am US-Serien-Donnerstag bei Sat.1 hat sich einiges getan im Sendeplan. Statt «Navy CIS» und «Navy CIS: L.A.» gibt es jetzt «Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger». Funktioniert das?

Der Vergleich hinkt selbstredend vom Start weg, denn zuletzt bot Sat.1 beidie neuen Folgen der 18. Staffel der Langzeit-US-Serie und der nun gesendete "Ersatz"ging bereits im Mai 2020 über den Äther. Neuer Serienstoff ist es also nicht, wenn auch die Premiere der ersten Staffel damals recht gut mit 1,89 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 6,4 Prozent startete. In der Zielgruppe konnte zum 28. Mai 2020 Sat.1 auf 0,74 Millionen Zuschauer zählen und erreichte gute 9,5 Prozent Marktanteil. Würde «Lincoln Rhyme» also auch in der Wiederholung ein Jahr später ungefähr so starten könnte man sagen, dass Navy CIS für den Moment einen adäquaten Ersatz gefunden hat. Würde.Die Realität ist nämlich eine komplett andere, denn die Crime-Serie startete gestern mit einer Doppelfolge und zu Beginn mit 0,83 Millionen Zuschauern, welche sich in Folge zwei noch auf 0,65 Millionen reduzieren sollten. Die Marktanteile lagen demnach bei schwachen 3,0 und 2,4 Prozent. Auch die Zielgruppe lässt hier wenig hoffen, denn es konnten 0,31 und 0,27 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren erreicht werden, daher ergaben die Marktanteile 4,9 und 4,0 Prozent. Alles andere als ein guter Start also und natürlich war am gestrigen Donnerstag die Konkurrenz stark mit dem «Wer wird Millionär?»-Jubiläum und dem «U21 Europameisterschafts-Halbfinale», jedoch sind dies auch nicht mehr als Ausreden.Unverändert zur Vorwochen blieb der Sendeplatz um 22:15 Uhr für. Hier sorgten die Folgen zehn und elf für 0,54 und 0,46 Millionen Zuschauer und daher für die Marktanteile von 2,5 und 3,3 Prozent. Die Zielgruppe ließ weiter nach und über 0,16 Millionen Zuschauer landete man bei der letzten Folge des Abends bei gruseligen 0,08 Millionen Zuschauern. Die Marktanteile sanken demnach in der Zielgruppe auf 2,9 und 2,4 Prozent. Hier machte sich das schwächere Vorprogramm deutlich bemerkbar, denn als in der Vorwoche «Navy CIS: L.A.» im direkten Vorlauf noch 1,36 Millionen Zuschauer insgesamt erreichen konnte, lag auch die Doppelfolge «FBI» bei noch 1,01 und immerhin 0,67 Millionen Zuschauern. Nur für «FBI» einschalten wollen die Sat.1-Zuschauer jedenfalls nicht.