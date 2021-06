«Wer wird Millionär?»: Jubiläum holt die größte Reichweite des Abends

Quotennews

Mit über vier Millionen Zuschauern brachte die 1500. Folge von «Wer wird Millionär?» RTL die beste Tagesreichweite am gestrigen Donnerstag ein.

Den Tagessieg konnte man sich gestern bei RTL undgetrost überreichen lassen, wenn auch wie so oft die «Tagesschau» um 20 Uhr noch deutlich besser war. Diese zog 5,27 Millionen Zuschauern an, während man beibei 4,11 Millionen Zuschauern ab drei Jahren landete. Der RTL-Marktanteil belief sich hierbei auf durchaus gute 18,1 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konkurrierte das RTL-Jubiläums-Programm vor allem mit dem U21-Halbfinale der Europameisterschaft zwischen Deutschland und den Niederlanden und musste schlussendlich auch den Kürzeren ziehen.Während man in der Spitze beim U21-Länderspiel 1,21 Millionen junge Zuschauer erreichen konnte und so einen Marktanteil von 19,2 Prozent bei ProSieben feiern durfte, so reichte es für Jauch und RTL bei 1,02 Millionen Umworbenen für immer noch sehr beachtliche 17,9 Prozent Marktanteil. Natürlich sind dies Zahlen kaum mit den bis zu zehn Jahre alten Ergebnissen zu vergleichen, als «WWM» im November 2011 kurzerhand 8,77 Millionen Zuschauer begeisterte und ein Marktanteil von 31,2 Prozent verbucht werden konnte. Mit den mehr als vier Millionen erreichten Zuschauern kann man nach heutigen Standards wohl durchaus zufrieden sein für ein solches Jubiläum.Direkt auf Platz zwei, auf die Gesamtreichweite blickend, ergibt sich der ARD-Krimials zweiterfolgreichstes Format am gestrigen Tag. Hier konnten 3,57 Millionen Zuschauer gebunden und so ein Marktanteil von 12,8 Prozent erreicht werden. Bei den jüngeren Zuschauern reichte es im Ersten für 0,42 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,4 Prozent.