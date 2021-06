Die Katze ist das zweitstärkste Privat-Programm

Quotennews

Auch, wenn RTL die gestrige Primetime dominierte, holte Daniela Katzenberger Platz zwei. Sat.1 muss sich unterordnen.

Die Zahlen des DFB-Tests bei RTL sind zwar mehr oder weniger in einer anderen Galaxie angesetzt, jedoch ergibt sich mit Blick auf die Zahlen von gestern, dass RTLZWEI mitdas zweitstärkste private Format des Tages war. Zumindest außerhalb von RTL. Mit recht guten 1,08 Millionen Zuschauern ab drei Jahren startete die erste Folge der Soap von und mit Daniela Katzenberger um 20:15 Uhr und der Marktanteil lag bei 4,4 Prozent zu dieser Zeit. In der werberelevanten Zielgruppe konnte man sich auf 0,550 Millionen Zuschauer verlassen, welche mit 10,0 Prozent immerhin einen zweistelligen Marktanteil beschafften. Insgesamt sollte es von den Zahlen in Folge zwei des Abends ab 21:15 Uhr noch etwas besser werden.Die Reichweite steigerte sich auf 1,16 Millionen Zuschauer, wobei der Marktanteil von 4,4 Prozent bestehen blieb. In der Zielgruppe steigerte man sich marginal auf 0,559 Millionen Zuschauer und büßte etwas an Marktanteil ein, sodass man bei 8,7 Prozent landete. Sicherlich ein Achtungserfolg für RTLZWEI und die Katze, wenn auch gesagt werden muss, dass man mit Blick auf die Leistungen der Vorwoche, sich etwas verschlechterte. Zum 26. Mai konnte man in der Spitze noch 1,37 Millionen Zuschauer bauen, bei der Zielgruppe reichte es für 0,65 Millionen. Bei der genannten Ausgabe der Vorwoche lag man insgesamt bei 4,8 Prozent Marktanteil und in der Zielgruppe reichte es für 9 Prozent. Somit sind die gestern erreichten 10 Prozent aktueller Bestwert der Staffel.Sat.1 ging in die zweite Ausgabeund konnte nicht nur im Vergleich zum restlichen Programm gestern, sondern auch im Vergleich zur Vorwoche, nicht mithalten. Hielt man am 26. Mai noch 1,4 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, so waren es gestern lediglich 1,03 Millionen. In der Zielgruppe waren es letzte Woche 0,61 Millionen und gestern "nur" 0,4 Millionen 14- bis 49-Jährige. Daher waren auch alle Marktanteile niedriger als in der Vorwoche und lagen gestern bei insgesamt 4,1 Prozent und 6,7 Prozent in der Zielgruppe. Blickt man jedoch auf die starke Leistung von RTL am gestrigen Abend, so kann man der Sat.1-Show einen Negativ-Ausrutscher verzeihen, wenn es ein Ausrutscher bleibt. Noch vor den genannten Formaten anderer Sender liefen bei RTL(2,32 Millionen, 11 Prozent/0,8 Millionen, 17,5 Prozent) und(1,92 Millionen, 10,7 Prozent/0,52 Millionen, 14,3 Prozent) deutlich besser.