«One Night Off»: Rat Pack produziert jetzt für Amazon

TV-News

"Eine Liebeserklärung an die Familie und gleichzeitig eine Liebeserklärung an das Nachtleben", so beschreibt Philip Pratt, Leiter der deutschen Amazon Originals bei Amazon Studios, den nun angekündigten ersten deutschen Amazon Original-Spielfilm. Als produzierende Firma tritt die Rat Pack Filmproduktion auf und neben hochkarätigen Darstellern kann das Projekt auf den Regisseur Martin Schreier zählen. Neben dem Regisseur tauchen bekannten Namen wie Murmel Clausen als Headwriter und Doron Wisotzky auf, für die Bildgestaltung ist Christof Wahl verantwortlich. Hauptdarsteller und bekannt aus «4Blocks» ist Emilio Sakraya, der neben Helgi Schmid, Carol Schuler und unter anderem Milena Tscharntke auftritt.Inhaltlich solle s um den 24-jährigen Noah gehen, der sich in seiner Rolle als frisch gebackener Vater noch alles andere als sicher oder gar wohlfühlt. Als Freundin Marie, gespielt von Milena Tscharntke, für eine Nacht verreisen muss ist es an der Zeit, die erste Nacht alleine mit Baby zu bestreiten. Passenderweise eröffnet Freund Baumi dem Hauptprotagonisten, dass exakt in dieser Nacht ihr innig geliebter Nachtclub ein letztes Mal die Pforten öffnet und man ein solches Event keinesfalls verpassen dürfe. Nach Überzeugungsarbeit entscheidet sich der junge Vater nach anfänglichen Zweifeln dafür die Nacht mit Baby Ben im Schlepptau irgendwie durchzuziehen und es beginnt die verrückteste Nacht seines Lebens.Neben dem eingangs zitierten Statement von Pratt findet der Leiter der Amazon Originals der Amazon Studios Deutschland großes Lob für das gewählte Ensemble und freut sich sichtlich auf das Projekt: "Wir freuen uns sehr, dass wir ein großartiges Ensemble für unsere erste Filmproduktion von Amazon Studios in Deutschland gewonnen haben." Christian Becker von der Rat Pack Filmproduktion sieht in dem Film mehr als eine Komödie und weist darauf hin, wie viel Sehnsucht nach Clubbesuchen, Konzerten und Partynächten sich in aktuellen Zeiten breitmachen kann und was der geplante Film hierbei leisten kann: "Ich denke, dass in dieser schwierigen Zeit, in der jeder nach Leichtigkeit und einem Grund zu lachen sucht und sich danach sehnt, wieder Konzerte oder Clubs zu besuchen, unser Film gerade zum richtigen Zeitpunkt kommt und mit seinem frischen und spielfreudigen Cast und der lustigen und gleichzeitig warmherzigen Geschichte den Zuschauern lang vermisste Freude, Spaß und etwas Entspannung bringen wird. Dass wir diese Geschichte als ersten Amazon Original Film für Amazon Studios in Deutschland umsetzen dürfen, freut uns natürlich besonders." Gedreht wird in Köln und Umgebung, über einen Premierentermin wird in der Pressemitteilung nicht informiert.