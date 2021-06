Wincent Weiss gewinnt Schlag den Star - ProSieben die private Primetime

Quotennews

Im Duell mit Schauspieler Edin Hasanovic konnte sich Sänger Wincent Weiss schlussendlich in einem spannenden Abend durchsetzen - ProSieben freute sich über die beste Reichweite der Primetime.

Beim Primetime-Formaträumte gestern nicht nur Sänger und Teenie-Schwarm Wincent Weiss ab, denn Sender ProSieben konnte sich über die beste Reichweite der Primetime-Formate der privaten Sender freuen. In blanken Zahlen gesprochen, schauten gestern 1,52 Millionen Zuschauer ab drei Jahren das Sänger-Schauspieler-Duell bei ProSieben, wodurch sich ein Marktanteil von 8,2 Prozent ergab. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen reichte es mit 0,77 Millionen für einen Marktanteil von starken 16,9 Prozent. Bis auf ein besseres Ergebnis der Tagesschau um 20 Uhr war diese Zielgruppen-Leistung im Übrigen die beste des Tages, auch außerhalb der Primetime."Außerhalb der Primetime" muss an dieser Stelle festgehalten werden, denn für die insgesamt beste Reichweite eines privaten Formats hat es gestern für «Schlag den Star» nicht gereicht. Vor das von Elton moderierte Show-Format setzte sich jedoch keine zu erwartende Show. Die RTL-Sendung, gesendet um 19:00 Uhr, erzielte mit 1,66 Millionen eine klar bessere Reichweite. Zumindest lag ProSieben bei dem Marktanteil vor «LIFE» ► , hier konnte sich die RTL-Show lediglich über 8 Prozent freuen. Auch direkt hinter Schlag den Star positionierte sich ein RTL-Format mit. Hier konnte sich RTL über 1,24 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 8,7 Prozent ab 17:45 Uhr freuen.Wie erwähnt ging Sänger Wincent Weiss als Sieger aus dem «Schlag den Star»-Abend, wobei sich die Entscheidung über vier Stunden Sendezeit hinzog. Über alle 15 Spielrunden musste sich die Zuschauer gedulden, bis ein Sieger ermittelt werden konnte. Weiss hatte bei Spiel 14 bereits einen Matchball, obwohl man nach Spiel 12 einen Gleichstand von 39:39 gab. Hasanovic schaffte es den ersten Matchball im Spielabzuwehren, im Finale und Spiel 15 gelang Weiss dann jedoch der Sieg mit dem Spiel