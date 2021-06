Die Filmübertragungen leiden deutlich unter dem EM-Finale

Quotennews

Nur wenige Fernsehende verirrten sich am gestrigen Abend zu Sat.1, RTL und RTLZWEI, um einen Film anzuschauen.



Der gestrige Abend bot mit dem «Tatort» und dem U21-EM-Finale zwei gefragte Programmpunkte, so dass für die übrigen Sender nur noch wenige Zuschauer übrigblieben. Dies bekamen vor allem die Filmübertragungen auf den privaten Sendern zu spüren. Am besten schlug sich auf dem Gesamtmarkt noch Sat.1 mit der Free-TV-Premiere der Komödie. 1,18 Millionen Zuschauer kamen jedoch auch nicht über mäßige 3,9 Prozent hinaus. Den 0,57 Millionen Jüngeren waren zumindest passable 6,9 Prozent Marktanteil sicher. Der Thrillerstürzte im Anschluss auf 0,40 Millionen Fernsehende und enttäuschende 2,6 Prozent ab. Die 0,21 Millionen Umworbenen lagen bei einer mauen Quote von 4,8 Prozent.RTL versuchte mit dem Animationsfilmzu punkten. Eine Reichweite von 1,12 Millionen Menschen bedeutete für den Sender jedoch nicht mehr als mickrige 3,6 Prozent. Bei den 0,67 Millionen Werberelevanten wurde ein mauer Marktanteil von 7,8 Prozent gemessen. Der Actionthrillerlag schließlich ab 22.00 Uhr mit 0,87 Millionen Filmfans bei einem schwachen Wert von 4,7 Prozent. Bei den 0,33 Millionen 14- bis 49-Jährigen kam eine niedrige Sehbeteiligung von 6,2 Prozent zustande.Die Fantasyromanzelief zur Primetime bei RTLZWEI und lockte 0,79 Millionen Fernsehende. Für den Sender glich dies einem soliden Marktanteil von 2,7 Prozent. Doch bei den 0,23 Millionen Jüngeren waren auch hier nicht mehr als ernüchternde 2,8 Prozent möglich. Mit der Komödiewuchs die Quote bei 0,39 Millionen Zuschauern auf gute 3,1 Prozent. Auch die 0,18 Millionen Umworbenen lagen mit einem Marktanteil von 5,2 Prozent knapp über dem Senderschnitt.