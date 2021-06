«Take Me Out» wird gesendet bis zum bitteren Ende

Quotennews

Keine genaue Vorstellung was man nach der Primetime senden soll? «Take Me Out»! Neue Folgen? Braucht kein Mensch!

ist und bleibt das RTL-"Folge"-Programm. Mehr oder weniger nach jeder Samstags- oder auch Sonntags-Primetime fällt RTL wohl entweder nichts ein, oder man findet schlichtweg gefallen an der Ralf-Schmitz-Dating-Show. Schlecht muss das auch gar nicht sein, denn in den letzten Wochen und Monaten zeigte sich «Take Me Out» immer wieder recht erfolgreich, man konnte eine gute Menge an Zuschauern aus der Primetime halten, auch wenn es bereits nach 24 Uhr war. Am 29. Mai sendete RTL recht erfolgreich 5 gegen Jauch mit 2,37 Millionen Zuschauern, einem Marktanteil von 9,9 Prozent, 0,71 Millionen Zielgruppen-Zuschauern und 12,3 Prozent entsprechendem Marktanteil. Danach? «Take Me Out» mit noch 1,08 Millionen Zuschauern, einem Marktanteil von 10,7 Prozent, 0,41 Millionen jüngeren Zuschauern und eben 13,7 Prozent Anteil am Markt.Damit war man im Übrigen an diesem Tag bis auf eigene Formate und zwei Filme bei VOX das erfolgreichste private Format. Mit einer Folge «Take Me Out», einer alten Folge «Take Me Out», gesendet um 24 Uhr. Doch gut, vergangen ist vergangen und es lässt sich durchaus sagen, gestern lief es für «Take Me Out» eher nicht so gut. Man markierte ab 00:50 Uhr noch 0,45 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,5 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe reichte es für noch durchaus brauchbare 9,3 Prozent Marktanteil bei 0,19 Millionen Zuschauern. Hier sind die fast 10 Prozent logischerweise der Uhrzeit geschuldet. Doch wieso lief es gestern eher weniger gut als beim zuvor gewählten Beispiel?Man könnte meinen, dass «Take Me Out» eine gute Primetime vor sich braucht, diese war gestern mit «Die größten Fernsehmomente der Welt» nicht die glorreichste. Die Zuschauerzahlen lagen bei 1,17 Millionen und der Marktanteil bei 5,5 Prozent, also nichts Grandioses. In der Zielgruppe ähnliches Stirnrunzeln mit 0,44 Millionen Zuschauern und immerhin ordentlich 8,6 Prozent Marktanteil. Sieht man also, dass Ralf Schmitz um fast 1 Uhr in der Nacht etwas weniger als die Hälfte von den Zuschauern von 20:15 Uhr halten konnte - sieht das Ganze schon etwas besser aus. Doch im Kern soll es gar nicht um die blanken Zahlen gehen und gerade wenn, wie gestern, die Primetime bis spät in die Nacht geht wird es auch unerheblicher. Doch zumal beginnt «Take Me Out» bereits vor 23:00 Uhr und da könnte man sich schon noch etwas mehr als eine mehrere Jahre alte Dating-Show wünschen. Solange es jedoch läuft und Ralf Schmitz für "gute" Zahlen sorgt - wird sich wohl nichts ändern.