Luft nach oben beim Comedy-Abend in Sat.1

Quotennews

Die Show «Reingelegt» präsentierte sich deutlich stärker als zuletzt, doch «Genial daneben» konnte sich nicht vom Abwärtstrend befreien.



Schon seit 2016 zeigt Sat.1 unregelmäßig die Comedyshow. Die vorherige Ausgabe im April überzeugte jedoch nicht mehr als 0,93 Millionen Fernsehende. Somit schaffte es der Sender nicht über einen schwachen Marktanteil von 3,1 Prozent hinaus. Auch bei den 0,33 Millionen Umworbenen resultierte eine ernüchternde Quote von 4,0 Prozent. Am gestrigen Abend übertraf der Sender mit 1,04 Millionen Zuschauern zumindest die eine Million-Zuschauer-Marke und landete bei einem annehmbaren Marktanteil von 4,1 Prozent. Die 0,42 Millionen Jüngeren landeten bei einem soliden Wert von 7,2 Prozent.Neben Hella von Sinnen und Wigald Boning rieten am Vorabend auch Max Giermann, Olli Dittrich und Thomas Hermanns in Hugo Egon Balders Comedyquiz. Das Format schaffte es jedoch auch weiterhin nicht in den grünen Bereich, so dass sich das Publikum auf nur 0,69 Millionen Menschen verkleinerte. Auch die Quote fiel auf niedrige 3,3 Prozent zurück. So gering war das Interesse seit 2019 nicht mehr gewesen. Viel besser sah es auch bei den 0,28 Millionen Werberelevanten nicht aus, die einen mauen Marktanteil von 5,3 Prozent einfuhren.Wieder etwas besser schlug sich schließlich im Anschluss die Show, die noch immer 0,58 Millionen Fernsehende auf dem Sender hielt. Der Marktanteil steigerte sich somit wieder auf einen passablen Wert von 4,7 Prozent. In der Zielgruppe verlor der Sender mit 0,26 Millionen Jüngeren kaum an Zuschauern. Folglich kletterte auch hier die Sehbeteiligung auf solide 7,4 Prozent.