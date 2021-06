Der Teufel durchsetzt die VOD-Charts

VOD-Charts

Teuflisch geht es in dieser Woche in den VOD-Charts zu, insgesamt ist die Liste diesmal ein bunter Mix.

Vergangene Woche thronte die Netflix-Serie «Wer hat Sara ermordet?» über allen anderen Titeln und sicherte sich mit fast drei Millionen Abrufen mehr als Rang zwei den Platz an der Sonne. In dieser Woche fehlt die Thriller-Serie gänzlich, wodurch sich ein neu durchmischtes Bild ergibt. Aber der Reihe nach: Platz neun sichert sich der neueste Titel von Michael Bully Herbig. Er spielt im Amazon-Filmdie Hauptrolle. Nach «LOL: Last One Laughing» scheint es der nächste Erfolg zu werden. Insgesamt kommt der Spielfilm auf eine Bruttoreichweite von 1,82 Millionen – genau wie das Teenie-Drama. Folglich teilen sich die beiden Titel den neunten Platz.Weiter geht es erst mit Platz sieben, denn hier liegen die beiden Fantasy-Serienund, die beide auf 2,21 Millionen Abrufe kommen. Von der skandinavischen Serie erschien in der vergangenen Woche die zweite Staffel, weshalb sie sich derzeit auf dem zweiten Platz der deutschen Netflix-Top10 befindet. «Outlander» befindet sich ebenfalls in dieser Liste, auf dem neunten Platz.Nicht überraschend folgt auf Rang sechs die 90er-Jahre Sitcom. Ende Mai ging bei HBO Max und hierzulande bei Sky die langersehnte Reunion der sechs New Yorker Freunde an den Start, was viele Fans wohl als Anlass sahen, die alten Folgen noch einmal zu sichten. Man darf sich über 2,25 Millionen Klicks freuen. 10.000 Aufrufe mehr schaffte die einzige Comic-Serie in dieser Woche,zählte 2,26 Millionen Zuschauer. Mit einer Reichweite von 2,27 Millionen Zuschauern belegtden vierten Platz.Die drittmeisten Aufrufe im Zeitraum zwischen dem 28. Mai und 3. Juni holte die seit Wochen sehr beliebte Krankenhaus-Serie. Gegenüber der Vorwoche legte man um mehr als 800.000 Zuschauer zu, der Ranglistenplatz bleibt derselbe. Silber geht ebenfalls an einen Dauerbrenner:kommt auf 4,07 Millionen Abrufe. Einsame Spitze in dieser Woche ist jedoch ein teuflischer Titel. Am 29. Mai startete im deutschsprachigen Raum der zweite Teil der fünften-Staffel, der die Serie auf den ersten Platz katapultierte. Mit einer Bruttoreichweite von 6,22 Millionen liegt man klar auf dem ersten Platz.