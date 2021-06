Kabel Eins setzt auf spielfreien Tag der Europameisterschaft

TV-News

Das nächste große Turnier, die Fußball Europameisterschaft, wird im linearen Fernsehen sicherlich viel Aufmerksamkeit blockieren. Also ein schlechter Start für eine neue Staffel?

Mit dem Start der Europameisterschaft sind für viele TV-Zuschauer die Abende ab dem 11. Juni und damit dem Beginn des Turniers sicherlich verplant. Naheliegend erscheint es da, dass die privaten Sender keine großen Sprünge in den kommenden Wochen ankündigen oder erwarten lassen. Außer Kabel Eins. Der Sender versucht sich inmitten des Turniers am Start der neuen Staffelund wählt einen cleveren Starttermin. Es soll der 24. Juni und damit ein Donnerstag werden, der Wochentag spielt hier jedoch eine untergeordnete Rolle, denn es ist dann seit Beginn des Euro-Turniers der erste komplett spielfreie Tag.Bis in den März 2021 liefen bereits auf diesen Sendeplatz, Donnerstagabend, 20:15 Uhr, die Episoden von «Achtung Abzocke», es ergibt sich also offenkundig ein gern genommener Zufall. Inhaltlich soll es in der neuen Staffel um Urlaubsbetrügereien gehen. Wie gewohnt führt Peter Giesel mit seinem Team durch die Episoden, auf der Suche nach den dreistesten Betrügern und unsittlichen Maschen. Zudem werden auch aktuelle Geschehnisse mit eingebunden, denn da auch nach aktuellen Lockerungen Reisen immer mehr möglich werden, setzen viele doch auf den Urlaub im eigenen Land.Mit dem Heimaturlaub verbunden, ergeben sich oft neue Anschaffungen für das Freizeitvergnügen, wie E-Bike, Caravan oder ein neuer Sonnenschutz für die heimische Terrasse. Hier verstecken sich, wie wohl in jeder Dienstleistungsbranche, fiese Verbrecher und Gauner, welche es zu erwischen gilt. Ob sich Kabel Eins mit dem spielfreien Europameisterschafts-Tag einen Gefallen tut oder ob man mit der Premiere der neuen Staffel doch lieber bis nach dem Turnier gewartet hätte, wird sich zeigen müssen. Im Übrigen wäre man bei einem deutschen Ausscheiden in der Gruppenphase zum 24. Juni sowieso bereits mit dem Turnier fertig.