«Die Finals»: Highlights von Speedklettern bis Kanu-Polo

Mit den «Finals 2021» konnten TV-Zuschauer gestern spannende Wettkämpfe in Disziplinen wie Speedklettern, Kanu-Polo oder Bouldern verfolgen. Es gab jedoch auch klassisches Turnen, Reiten oder Tischtennis.

Zwischen dem 02. und 06. Juni konnten und können sich Sportfans überfreuen. An verschiedenen Standorten in Berlin, NRW und Braunschweig gab es zahlreiche Deutsche Meisterschaften, Team-Events und spannende Wettkämpfe in Disziplinen, die wohl sonst kaum einen Weg in die Öffentlichkeit finden würden. In den letzten Tagen gab es also klassische Ereignisse, wie Geräteturnen, Rhythmische Sportgymnastik oder Dressur- und Springreiten, doch es wurde auch auf Karate, Taekwondo, Kanu-Polo, Speedklettern oder Bouldern geschaut. Der gestrige «Finals»-Tag startete im Zweiten um etwa 10:00 Uhr mit dem Triathlon der Damen aus Berlin. Den Sieg von Lisa Tertsch verfolgten zur frühen Sendezeit bereits 0,42 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 7,2 Prozent konnte erreicht werden. Bei den Jüngeren erreichte man mit 0,08 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 5 Prozent.Nach dem Triathlon schaltete man kurz zum Finale der Damen im Kanu-Polo, bevor es zum 3x3 Basektball ging. Das Basketball-Finale der Damen zwischen Düsseldorf und Hannover, gesendet ab 11:10 Uhr verfolgten noch 0,31 Millionen Zuschauer, wodurch der Marktanteil auf 5 Prozent sank. Bei den jungen Zuschauern dünnte sich das Interesse ebenfalls aus und man landete bei 3,3 Prozent Marktanteil und 0,06 Millionen Zuschauern. In der Folge gab es das Finale im Rad/Trial, das Kanu-Polo-Finale der Herren und Entscheidungen Klettern, ehe ab 12:45 Uhr das Bodenturnen der Männer die Zuschauerzahl bemerkbar nach oben trieb. Hierzu schalteten 0,81 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zu und auch bei den Jüngeren verbesserte man sich sichtlich auf 0,13 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei insgesamt 9,9 Prozent und 7,7 Prozent am Markt der Jungen.Ebenfalls mit ähnlichen und leicht besseren Leistungen präsentierte sich danach Bogenschießen, Leichtathletik, Karate, Turnen (Pauschenpfern/Stufenbarren/Ringe), erneut Rad/Trial und Reiten bis endlich das Wasserspringen die 1-Million-Marke knackte. Gezeigt wurde der 3m-Brett Einzel-Sieg von Patrick Hausding und der Synchronspringen-Sieg von Lena Hentschel und Tina Punzel, beides verfolgt von 1,02 Millionen Zuschauern, welche für einen Marktanteil von 9,9 Prozent sorgten. Die jüngeren Zuschauer machten sich mit 0,17 Millionen und daher 7,3 Prozent am entsprechenden Markt breit. Es folgten die «Finals» im Modernen Fünfkampf, weitere Leichtathletik-Disziplinen, mehr Reiten und Schwimmen bevor um 19:15 Uhr die absoluten Leichtathletik-Highlights mit den Entscheidungen in den Disziplinen 5000m-Herren, 100m-Damen/Herren, Dreisprung-Damen und im Speerwerfen der Herren den Tag abschlossen. Die Sieger im Überblick:1: Mohamen Mohumed - 13:30,78 min2: Maximilian Thorwirth - 13:45,22 min3: Simon Boch - 13:53,53 min1: Alexandra Burghardt - 11,14 sek2: Lisa Mayer - 11,16 sek3: Rebekka Haase 11,32 sek1: Marvin Schulte - 10,19 sek2: Lucas Ansah-Peprah - 10,20 sek3: Joshua Hartmann 10,30 sek1: Neele Eckhardt - 14,26 m2: Kristin Gierisch - 14,11 m3: Maria Purtsa - 14,11 m1: Julian Weber - 80,33 m2: Bernhard Seifert - 78,35 m3: Tom Meier - 75,63 mDen gesamten Leichtathletik-Tagesabschluss verfolgten beim ZDF 2,23 Millionen Zuschauer, wovon wiederum 0,31 Millionen der Zuschauergruppe zwischen 14 und 49 Jahren zugewiesen werden konnte. Die Marktanteile ergeben daher insgesamt 10,6 Prozent und 7,5 Prozent am entsprechenden Markt der jüngeren Zuschauer. Am heutigen Sonntag kann man im Übrigen die letzten Wettkämpfe der «Finals 2021» den ganzen Tag über im Ersten verfolgen.