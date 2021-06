Netflix will mehr «Shadow and Bone»

US-Fernsehen

Die Fantasy-Serie kommt wohl im kommenden Jahr mit neuen Episoden zurück.

Der Streamingdienst Netflix hat neue Episoden der Fantasy-Seriegeordert. Executive Producer und Showrunner Eric Heisserer und die Hauptdarsteller – Jessie Mei Li, Archie Renaux, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young, Danielle Galligan, Calahan Skogman und Ben Barnes sowie die geliebte Ziege Milo – kehren für die Serie zurück, die auf der Bestseller-Buchreihe "Grishaverse" von Leigh Bardugo basiert, die auch Executive Producerin ist."Ich fühle mich geehrt und bin begeistert, zum Grishaverse zurückzukehren und die Geschichten dieser liebenswerten Charaktere fortzusetzen, insbesondere die von Milo", sagte Heisserer in einem Statement."Ich schreibe nun schon seit fast zehn Jahren im Grishaverse, also bin ich begeistert, dass wir dieses Abenteuer fortsetzen können", sagte Bardugo. "Es gibt so viele Orte, die wir bisher kaum zu sehen bekamen, und ich kann es kaum erwarten, unserem Publikum noch mehr der Heiligen, Soldaten, Schurken, Diebe, Prinzen und Freibeuter vorzustellen, die diese Welt so interessant machen. Es wird wirklich magisch sein, zu sehen, wie sich unsere brillante, talentierte Besetzung erweitert."