Primetime-Check

Wie schlug sich RTL mit der Übertragung des Länderspiels gegen Lettland? Konnte das ZDF mit einer «Die Toten vom Bodensee»-Wiederholung punkten?

Das Erste begann den Abend mit der Dokumentation, die 2,35 Millionen Zuschauer interessierte, wovon 0,46 Millionen aus der jungen Zuschauergruppe stammten. Die Marktanteile beliefen sich auf ausbaufähige 8,3 respektive solide 6,4 Prozent. «Hart aber fair» verfolgten im Anschluss nur noch 1,99 Millionen Zuschauer. Die Einschaltquoten stürzten auf 6,9 und 3,6 Prozent. Mehr Erfolg hatte das ZDF mit der Wiederholung von. Der Krimi lockte 5,26 Millionen Zuschauer zum Mainzer Sender. Es wurden tolle 18,2 Prozent Marktanteil ausgewiesen. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war man mit 7,1 Prozent gut unterwegs. Aus dieser Gruppe schalteten 0,54 Millionen ein.Gewinner des Abends wurde wenig überraschend RTL , denn Fußball stand auf dem Programm. Die «RTL Fußball: Countdown»-Sendung verbuchte bereits eine Reichweite von 2,91 Millionen, die erste Halbzeit der Partie «Deutschland – Lettland» kam auf 6,07 Millionen Fans. Die Marktanteile lagen bei 10,4 und dann bei 20,7 Prozent. In der Zielgruppe generierte der Kölner Sender zunächst 12,7 und dann 23,9 Prozent. In der Halbzeit gingen die Werte auf 4,70 Millionen und 19,4 Prozent in der Zielgruppe zurück. Die zweite Hälfte begeisterte dann 6,86 Millionen Zuschauer insgesamt. Bei den Umworbenen standen 29,7 Prozent auf dem Papier. VOX setzte im Gegenprogramm auf das Staffelfinale von, das 2,05 Millionen Zuschauer unterhielt. Dies entsprach 7,5 Prozent des Gesamtmarktes. Bei den Werberelevanten schaffte man mit 1,02 Millionen Zuschauern 13,9 Prozent.Bei Sat.1 gab esundzu sehen. Die beiden Spielfilme unterhielten 1,38 und 0,54 Millionen Zuschauer und damit 4,8 und 3,2 Prozent des Gesamtmarktes. In der Zielgruppe schaffte man mit 0,44 und 0,14 Millionen nur 5,8 und 3,0 Prozent. Kabel Eins setzte aufundund sorgte für Reichweiten von 0,66 und 0,51 Millionen. In der Zielgruppe kam man damit auf Quoten von 3,6 und 6,5 Prozent. Insgesamt betrugen die Marktanteile 2,3 und 3,5 Prozent.RTLZWEI setzte auf eine Doppelfolge von, die zunächst 0,74 Millionen Zuschauer zum Grünwalder Sender lockte. Im Anschluss standen 0,72 Millionen zu Buche. Die Marktanteile blieben folglich mit 2,6 und 2,5 Prozent einigermaßen stabil. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte man mit 0,38 und 0,39 Millionen Sehern 6,0 und 5,3 Prozent. ProSieben setzte auf einen-Marathon und strahlte gleich acht Folgen der Sitcom aus. Im Schnitt kam man damit auf eine Reichweite von 0,76 Millionen Zuschauern, wovon eine halbe Million Seher aus der Zielgruppe stammten. Die Marktanteile fielen mit 3,5 und 8,4 Prozent mäßig aus, erst zu späterer Stunde kam man über den Senderschnitt.