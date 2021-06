NBC plant 7.000 Stunden Olympia

US-Fernsehen

Für den Sender sind die Olympischen Spiele gesetzt.

Obwohl eine vierte Corona-Welle das Olympia-Land Japan weiter in Atmen hält, werden die Olympischen Spiele ausgetragen. Der Comcast-Sender, der Programme für NBC, USA, CNBC, NBCSN und Peacock produziert, hält an den 7.000 Stunden fest, die man schon verplante. "Wir werden die umfassendste und zugänglichste Berichterstattung für ein Sportereignis in der Geschichte liefern", sagte Molly Solomon, Executive Producer und Präsidentin von NBC Olympics Production, in einer vorbereiteten Erklärung."Die Tiefe und Breite unserer Übertragungen wird beispiellos sein und einmalige Athleten und Geschichten präsentieren, die die unglaubliche Einzigartigkeit dieser Spiele und unserer Zeit einfangen werden“, fügte Solomon hinzu. Zwischen 23. Juli und 8. August werden auch die Sendungen «Today» und «NBC Nightly News» nach Tokio umziehen.Die Olympischen Spiele sind ein wichtiger Teil der wirtschaftlichen Grundlage von Comcast. Die Unternehmen zahlten 4,4 Milliarden Dollar für einen Rechte-Deal, der es NBCU erlaubt, die Olympischen Spiele in den USA bis 2020 zu übertragen, und vereinbarten, 7,75 Milliarden Dollar für die Übertragungsrechte an den Olympischen Spielen zwischen 2021 und 2032 zu zahlen. NBCU ging mit einem Gewinn von rund 250 Millionen Dollar aus der Rio-Berichterstattung hervor. Das Unternehmen war drauf und dran, mehr als 1,2 Milliarden Dollar an Werbung für die Spiele 2020 einzunehmen, bevor sie abgesagt wurden.