Spotify und dpa produzieren täglichen Fußball-Podcast zur EM

Vermischtes

Spotify Studios und die dpa produzieren während der EM einen täglichen Podcast mit Interviews, Statistiken und Taktik-Analysen zu den Spielen des Turniers.

Am Freitag, 11. Juni, startet die erste paneuropäische Fußball-Europameisterschaft – dieses Datum dürfte mittlerweile auch Menschen, die eher weniger mit Fußball zu tun haben, bekannt sein. Einen Tag zuvor startet der Streamingdienst Spotify in Zusammenarbeit mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) einen neuen täglichen Podcast rund um das Turnier.wird täglich – an Spieltagen sogar zweimal – veröffentlicht und in die Playlist „Das Fußball-Update“ eingeführt. Die Folgen sollen jeweils eine Dauer zwischen fünf und acht Minuten haben.„Wir freuen uns, dass wir Spotify mit unserem europaweiten Netzwerk aus Reporterinnen und Reportern und der starken Sport-Kompetenz der dpa unterstützen können“, sagt dpa-Chefredakteur Sven Gösmann. Neben der Einspeisung in die „Fußball-Update“-Playliste wird der Podcast auch in die Daily Drive Playlist integriert sein. Inhaltlich gibt es dann jeden Tag Berichte und Interviews von dpa-Reportern direkt aus den Stadien und auch abseits des Rasens. Ergänzt werden die aktuellen Beiträge von Statistiken und Taktik-Analysen sowie durch Geschichten rund um die Euro.„Neben unseren erfolgreichen Diensten für Hörfunksender bauen wir unsere Aktivitäten am Podcast-Markt intensiv aus", erklärt Jana Wuttke, Produktmanagerin Audio bei der dpa, und fügte an: „Dazu gehört neben aktuellen Kooperationen wie jetzt zur EM mit Spotify auch der Launch unseres Audio Hubs vor einigen Wochen. Auf der Plattform bieten wir tausende von verifizierten O-Tönen, Interviews und Atmos für Audio-Produzenten an."