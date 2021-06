Letzte «Um Himmels Willen»-Folge mit Top-Werten?

Quotennews

In der kommenden Woche wird das Serienfinale gegen eine Partie der Fußball-Europameisterschaft laufen.

Nach 20 Jahren ist Schluss: Das Erste beendet in der kommenden Woche die Serie, deren letzte Folge gegen die Euro 2020 antreten wird. Die finale Ausgabe läuft ausgerechnet gegen die Partie Deutschland – Frankreich und wird deshalb aller Wahrscheinlichkeit nach zum quotenmäßigen Ausfall. Am Dienstag konnte die vorletzte Geschichte noch einmal abräumen, allerdings fuhr man ein Staffeltief ein.„Selbstvertrauen“ erreichte um 20.15 Uhr 4,14 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, die Serie mit Fritz Wepper und Janina Hartwig sorgte für einen Marktanteil von 15,3 Prozent. Die Serie von Andi Niessner, bei der Marie Reiners das Buch schrieb, verbuchte 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährige, bei den jungen Menschen zog sie nun 5,1 Prozent Marktanteil ein., das um 21.00 Uhr lief, befindet sich schon in der Sommerpause. Die Wiederholung aus dem Jahr 2018 wollten 3,64 Millionen Zuschauer sehen, der Marktanteil lag bei 13,3 Prozent. Bei den jungen Leuten zog die Geschichte „Zukunftsklänge“ 0,33 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil lag bei 4,5 Prozent.