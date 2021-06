1,79 Millionen verfolgen Doku über homosexuelle Fußballer

Quotennews

Der Film von Annette Heinrich kam lediglich bei den Menschen unter 50 Jahren gut an.

Am Freitag startet die um ein Jahr verschobene Euro 2020 in vielen verschiedenen Ländern. Um die Fernsehzuschauer heiß auf dieses Thema zu machen, sind auch wieder zahlreiche Reportagen rund um das runde Leder geplant. Der Film „In der Abseitsfalle – Kein Coming-out im Fußball?“, der von Annette Heinrich gedreht wurde, beschäftigt sich mit dem Thema homosexuelle Beziehungen. Noch immer trauen sich viele ehemalige und aktuelle Spieler nicht, ihre sexuellen Neigungen öffentlich zu machen.Die Dokumentation vonsprach mit Thomas Hitzlsperger, Marcus Urban und Benjamin Näßler über ihr Outing, dies wollten lediglich 1,79 Millionen Menschen ab drei Jahren sehen. Bei den jungen Menschen fuhr die Dokumentation 0,46 Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile bewegten sich bei schlechten 8,1 Prozent bei allen und guten 7,6 Prozent bei den jungen Leuten.Im Anschluss talkte Markus Lanz in seiner gleichnamigen Talkshow mit Virologe Klaus Überla und den wiedergewählten Politiker Reiner Haseloff. Diese Gespräche wollten 1,86 Millionen Zuschauer sehen, der Marktanteil belief sich auf gute 12,8 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr der Fernsehsender ZDF 0,41 Millionen an, der Marktanteil lag bei 10,4 Prozent.