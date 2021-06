Taraji P. Henson spielt Miss Hannigan

US-Fernsehen

In der diesjährigen Ausgabe vom NBC-Live-Musical wurde die «Empire»-Schauspielerin besetzt.

Jährlich versucht das US-Network NBC ein Live-Musical auf die Beine zu stellen. In diesem Jahr wird mansenden, das auf dem Harold Gray Comic „Little Orphan Annie“ aus den 1920er Jahren basiert. Taraji P. Henson wird dabei die Hauptrolle der grausamen Leiterin des Waisenhauses, Miss Hannigan spielen.Die Oscar-nominierte Schauspielerin wird eine Frau spielen, die alle Kinder hasst – besonders Annie. "Als wir uns entschieden haben, NBCs Feiertags-Musical-Tradition zurückzubringen, haben wir nach etwas gesucht, das von der Kritik gelobt und von allen geliebt wird - und während das bei «Annie» definitiv der Fall ist, trifft das auch auf Taraji zu", sagte Susan Rovner, Vorsitzende, Entertainment Content, NBCUniversal Television and Streaming, in einem Statement. "Ihr dabei zuzusehen, wie sie diese ikonische Rolle übernimmt, wird ein Nervenkitzel sein, der alles hat, was ein Must-Watch-Fernsehen ausmacht."Henson gewann den Golden Globe, den SAG Award und den Critic's Choice Award für ihre Darstellung der Cookie Lyon in Fox' Musical-Drama «Empire» und wurde für ihre Rolle in «Der seltsame Fall des Benjamin Button» mit Brad Pitt und Cate Blanchett für einen Oscar nominiert. Neben ihrer Tätigkeit als Schauspielerin und Produzentin ist Henson auch Aktivistin, Bestsellerautorin und wurde vom Time Magazine zu einer der 100 einflussreichsten Personen der Welt ernannt.