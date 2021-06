«Frontal 21» stellt sich ab Juli neu auf

TV-News

Während der Europameisterschaft pausiert das Politik-Magazin «Frontal 21», ab Ende Juli meldet man sich dann mit neuem Namen zurück.

„Wir gehen es kommende Woche wieder frontal an.“ Mit diesen Worten verabschiedet Moderatorin Ilka Brecht jede Woche und verweist so auf die nächste «Frontal 21»-Ausgabe in sieben Tagen. Am Dienstag, 8. Juni, verwies sie allerdings auf Ende Juli, denn während der anstehenden Europameisterschaft pausiert das Politik-Magazin, schließlich ist das ZDF-Programm mit Fußball-Übertragungen vollgepackt, wie beispielsweise kommenden Dienstag, wenn Deutschland auf Weltmeister Frankreich trifft. Nach der Pause zeigt sichdann allerdings in einem neuen Gewand.Das ZDF bestätigte dem Magazin ‚DWDL‘ Informationen, dass ab dem 20. Juli die „21“ aus dem Titel verschwinden wird und die Sendung dementsprechend unter dem Titelimmer dienstags ab 21 Uhr zu sehen sein wird. Ein Sendersprecher wird in dem Bericht zitiert: „Im 20. Jahr von «Frontal 21» werden die Themen im investigativen ZDF-Politmagazin weiter «frontal» angegangen.“ Damit spielte der Sprecher auf Brechts wöchentliche Worte an, die dann nicht nur mit der Herangehensweise, sondern auch mit dem Sendungstitel komplett übereinstimmen.In der Programmvorschau für den 20. Juli wird die Sendung so beschrieben: „«frontal» ist unabhängig und keinem verpflichtet. Denn für das Magazin zählen Meinungsvielfalt, klare Standpunkte und der kritische Blick im Interesse der Zuschauer. Die Reporter decken Missstände auf und liefern Fakten, die andere lieber verbergen wollen.“ Damit dürfte sich zumindest von der Herangehensweise der Redaktion nicht viel ändern. Über weitere Details des Relaunches wolle das ZDF zu einem späteren Zeitpunkt informieren.