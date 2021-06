Primetime-Check

Im ZDF gab es eine neue Folge «Aktenzeichen XY…ungelöst», im Ersten ein altes Drama und RTL sendete ein Live-Programm von Mario Barth. Für neuen TV-Stoff musste man zu Sat.1, ProSieben oder RTLZWEI schauen.

Der öffentlich-rechtliche Vergleich zwischen ARD und ZDF ergab sich wie so oft in den Kategorien TV-Drama gegen TV-Krimi, jedoch in einem etwas anderen Gewand, denn ZDF sendete eine neue Folgeanstelle eines „echten“ Krimis. Das Erste blieb klassisch mit einem TV-Drama und. Der Streifen zog 3,24 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an und belegte 12,9 Prozent des TV Marktes. Bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren reichte es mit 0,41 Millionen Zuschauern für 6,7 Prozent des entsprechenden Marktes. Das ZDF hingegen konnte sich über 5,01 Millionen Zuschauer freuen, wovon wiederum 0,93 Millionen der jüngeren Zuschauergruppe zugeordnet werden konnten. Die Marktanteile von «Aktenzeichen XY» lagen damit bei 19,9 Prozent insgesamt und 15,1 Prozent am Markt der Jüngeren.RTL sendete zum Mittwochabend ein altes Live-Programm von Mario Barth aus dem Jahr 2017.zog dennoch 1,46 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme, aus der werberelevanten Zielgruppe waren davon 0,68 Millionen. Die Marktanteile lagen damit für RTL bei 5,9 Prozent am Gesamtmarkt und guten 11,3 Prozent am Zielgruppenmarkt. Sat.1 ging unterdessen in eine weitere Runde mit der Action-Quizshow. Das Format mit Moderator Daniel Boschmann zog in Woche drei 1,09 Millionen Zuschauer an, davon aus der Zielgruppe immerhin 0,45 Millionen. Damit gab es einen Marktanteil von 4,7 Prozent für Sat.1 insgesamt und in der Zielgruppe landete man bei ordentlichen 7,7 Prozent.ProSieben bot um 20:15 Uhr die nächste Episode der Langzeit-Ärzteserie. Mit dabei waren 1,08 Millionen Zuschauer, wovon 0,56 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Damit kann sich die rote Sieben über 4,3 Prozent Anteil am Gesamtmarkt und 9,5 Prozent Anteil am Zielgruppenmarkt freuen. VOX sendete in der Primetime, und den gesamten Abend lang, alte Folgen von. Die erste Folge des Abends zog 0,6 Millionen Zuschauer an, davon 0,21 Millionen aus der Zielgruppe. Mit diesen Werten landete man bei 2,4 Prozent Marktanteil insgesamt und 3,6 Prozent Anteil am Zielgruppenmarkt. RTLZWEI ging mit einer neuen Episode der Musik-Dokuin die gestrige Primetime, das Thema der Sendung waren passend zur Fußball-EM die «Fetenhits Fußball». Aufmerksam wurden 0,61 Millionen Zuschauer, wovon sich 0,22 Millionen der Zielgruppe zuordnen ließen. Mit diesen Zahlen konnte RTLZWEI 2,5 Prozent des TV-Marktes beanspruchen und landete bei 3,6 Prozent Anteil vom am Markt der Zielgruppe.Bei Kabel Eins gab es Film-Stoff zum Mittwochabend mit. Der Streifen aus dem Jahr 19995 zog 1,06 Millionen Zuschauer an Land und belegte so 5,2 Prozent des TV-Marktes. In der Zielgruppe landete man mit 0,23 Millionen Zuschauern bei 4,6 Prozent des Marktes.