Sky verlängert Premier-League-Verträge bis 2025

TV-News

Seit 2019 hält Sky die Übertragungsrechte der englischen Premier League in Deutschland. Daran wird sich auch in Zukunft erstmal nichts ändern.

Es war einst eines der Steckpferde des noch jungen Streaminganbieters DAZN, als man in den Anfangsjahren die englische Premier League übertragen konnte. 2019 schnappte sich Sky die Rechte vom kleinen Konkurrenten. Seitdem hat sich auf dem Sportrechtemarkt einiges getan und DAZN sicherte sich für die kommenden Jahre die UEFA Champions League und stach damit den Pay-TV-Sender aus. Auch die Bundesliga ist nun vermehrt bei DAZN zu sehen, denn dort werden die Freitags- und Sonntagsspiele gezeigt. Sky bleiben somit „nur“ die Spiele am Samstag.An anderer Stelle sicherte sich Sky nun aber die Exklusivrechte beziehungsweise verlängerte diese. Am Mittwoch gab man bekannt, dass die englische Premier League bis einschließlich der Saison 2024/25 bei Sky im Programm bleibt und damit weiterhin einziger Anbieter der wohl spannendsten Ligen in Europa ist. Der Vereinbarung mit der Premier League gilt ab der Saison 2022/23 und umfasst die exklusiven Live-Übertragungsrechte über Satellit und Kabel sowie via IPTV, Web und Mobile. Sky-Kunden können somit sowohl linear als auch über Sky Go die Spiele von Liverpool, Manchester und Co. verfolgen und über Sky Ticket ohne Vertragsbindung Fußball genießen.„Die Premier League ist einer der führenden Sportwettbewerbe weltweit. Neben zahlreichen internationalen Topstars haben die wachsende Anzahl deutscher Nationalspieler auf der Insel und die beiden deutschen Trainer Jürgen Klopp und Thomas Tuchel die Attraktivität der Liga auch für die Fußballfans in Deutschland nochmal erheblich gesteigert. Auf Weltklasse-Fußball aus England und die gewohnte umfassende Berichterstattung von Sky Sport dürfen sich unsere Kunden auch in Zukunft freuen“, erklärt Charly Classen, Executive Vice President Sport von Sky Deutschland.Paul Molnar, Premier League Chief Media Officer, fügt hinzu: „Die Premier League freut sich sehr, die Partnerschaft mit Sky Deutschland um weitere drei Spielzeiten bis zum Ende der Saison 2024/25 zu verlängern. Sky hat eine hervorragende Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, den Fans in Deutschland über seine verschiedenen Kanäle und Plattformen die beste Berichterstattung über die Premier League zu liefern."