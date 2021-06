Amelie könnte das Drei Könige aufgeben

Soap-Check

Bei «Unter Uns» wird eine Intervention gestartet, bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» hat Tuner das Internet lahm gelegt. Schlecht, wenn Nihat einen Netzzugang benötigt.

Paul will Tatjana dazu bringen, mit ihm zwei Wochen nach Kanada zu fliegen. Weil sie glaubt, Sascha komme erst in zwei Wochen, will sie mitfahren und seine Welt kennenlernen. Aber als sie hört, dass Sascha sich mit seinem Vater gestritten hat, kippt Tatjana in ihrer Sorge die Reisepläne wieder. Paul wird das Hin und Her zu viel und er will sich entziehen. Da lässt Tatjana sich zu einem Ultimatum hinreißen: Wenn er abreist, ist es vorbei. Amelie ist über sich selbst erschrocken: Wie kann sie nur daran denken, das "Drei Könige" aufzugeben, um mit Tristan nach Ibiza zu gehen? Aber in Amelie arbeitet es. Simon versucht, sich einzureden, dass die WG funktioniert und er sich bei Ellen und David nicht wie das fünfte Rad am Wagen fühlt. Als Merle mit Carla beschließt, das Huhn Agatha für das Taufessen zu schlachten, entführen Lilly und Joe Agatha, um sie zu retten. Merle möchte Louis etwas Besonderes zur Taufe schenken. Ein Sternenhimmel-Bild von Joe und Lilly bringt sie auf die Idee: Sie wird ihrem Patensohn eine Sternschnuppe schenken.Erik und Ariane wollen die Beweise gegen Erik vernichten. Christophs Intrige gegen Ariane wird ausgebremst. Benni muss sich vor Robert beweisen. Rosalie handelt sich neuen Ärger ein. Da Erik vermutet, dass Lars im Besitz einer Kopie seines Geständnisses ist, schmiedet er mit Ariane einen Plan, um an diese zu gelangen. Erik schafft es, Florians Handy zu zerstören, woraufhin dieser auf Cornelius‘ Kopie angewiesen ist. Doch als Cornelius sein Handy kontrolliert, macht er eine schockierende Feststellung. Christoph drängt Cornelius, Erik zügig bei der Polizei anzuzeigen, damit Selina ihr altes Leben endgültig hinter sich lassen kann. Cornelius möchte sich aber an die Vereinbarung mit Florian halten und auch Selina will nicht, dass Ariane vor ihrem Tod noch den Mann verliert, den sie liebt. Daher muss Christoph sich gedulden und einen anderen Weg finden. Obwohl sich Hildegard für Benni einsetzt, wird er von Robert gekündigt. Dies hat zur Folge, dass Benni wieder abreisen will. Als Robert Cornelia deswegen traurig vorfindet, beschließt er, Benni noch eine letzte Chance zu geben. orher muss dieser aber seine Fähigkeiten als Koch vor Robert unter Beweis stellen. Rosalie will die empörten Krautinger versöhnen und deshalb den neuen Fußballplatz in Krauting bauen lassen. Als Michael davon erfährt, ist er entsetzt und legt ihr nahe, diese Entscheidung wieder rückgängig zu machen.Veronika greift der überforderten Monika tatkräftig unter die Arme. Veronika sträubt sich, ihre Bürgermeister-Konkurrentin von einst zu unterstützen. Kann Rosi sie mit Monikas gutem Zureden doch noch für sich gewinnen? Fannys Vater Hans steht überraschend vor der Tür. Bedeutet das das Aus für Fannys und Gregors Zweisamkeit?Von Viviens öffentlich geäußertem Verdacht alarmiert, ruft Ute eine Intervention für die potenzielle Alkoholikerin Eva ins Leben. Doch Eva glaubt selbst nicht, dass sie ein Problem hat ... Luke und Paco wollen sich beweisen, der Sportlichere zu sein. Ein Teamwettkampf scheint perfekt, doch dafür fehlt ihnen der dritte Mann.Gretas Intrige geht auf wie von ihr geplant. Chiara stürzt ausgerechnet auf ihr vorbelastetes Knie, und ihre Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft steht damit wieder in den Sternen ... Isabelle sieht ihre berufliche Zukunft im Prunkwerk. Dafür muss sie allerdings zuerst Kim davon überzeugen, ihr eine Chance zu geben.Toni ist sich sicher, dass ihr Instinkt richtig war. Dass Erik sie bittet, auf den gefährlichen Alleingang zu verzichten, schiebt sie beiseite. Nicht ahnend, in welche Gefahr er Toni bringt, vertraut Erik sich dem Falschen an. Im Gegensatz zu Jonas verdient Nihat keinen Cent mit Aktien, da Tuner das Internet lahmgelegt hat. Ernüchtert zieht Nihat sich zurück und bekommt nicht mit, wie die Freunde ihre Connections bündeln, um ihm zu helfen.Trotz der Skepsis seiner Kollegen weicht Niko nicht von Katjas Seite, damit ihr stalkender Vermieter ihr nichts antun kann. Auch Max beginnt, Katja zu glauben und will Niko unterstützen. Doch dann entdecken die beiden Lehrer Katja in einer merkwürdigen Situation. Nachdem zwei Polizisten Vince Eltern zu dem Verdacht der häuslichen Gewalt befragen, flieht Vince unterdessen vor seinem jähzornigen Vater, bevor der erneut zuschlägt. Vertraut Vince sich endlich Carmen an oder erträgt er das Martyrium schweigend weiter? Derweil beginnt die letzte Woche von Leonard und seinen Freunden an der EFG mit einem Schock: Leonard muss die Schule frühzeitig verlassen, weil er die Klausuren gestohlen hat. Das trifft besonders Felix hart. Er zeigt sich von einer ungewohnten Seite…Während Olli versucht, seinen Alltag zu genießen, ist er sichtlich verdutzt, als aus dem verrückten Spaßvogel Paco plötzlich ein schüchternes Schäfchen wird. Offenbar steckt ein fremder Mann hinter der wundersamen Verwandlung. Olli ist neugierig geworden und beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. Tatsächlich hat er mit seiner ersten Einschätzung Recht: Pacos Verhalten ist offenbar mit einer unglücklichen Liebe verbunden. Als Olli seinen Kumpel aufmuntern will, erfährt er alles über die Hintergründe…Basti freut sich trotz Nervosität auf seinen ersten Schultag nach seiner Auszeit. Doch sein Plan, zum Wiedereinstieg mit den Schülern den Klassenraum neu zu gestalten, gerät zum Desaster, als seine Schüler sich mit einer fiesen Karikatur in Anspielung auf seinen angeblichen Sex mit Chiara über ihn lustig machen. Er sucht Rat bei Mandy. Doch ihr Plan, mit einem offenen Videoappell die Flucht nach vorne anzutreten, wird zum Bumerang und verschlimmert Bastis Situation zunehmend, worauf er seinen ganzen Frust an Mandy und Victoria auslässt. Reumütig entschuldigt er sich daraufhin, doch er hat inzwischen einen Entschluss gefasst: Er will ein Mobbing-Seminar für Lehrkräfte besuchen und damit dem Thema auf seiner Schule den Kampf ansagen!