Josefine Preuß: Würde den Job als Übergangsmanagerin annehmen

Interview

Die Schauspielerin Preuß ist nicht nur vor der Kamera zu sehen, sondern ist auch die Erzählerin im neuen Audible-Original «Die Übergangsmanagerin 2 – Der Tod steht ihr gut».

Nein, eigentlich nicht. Aber ich befand mich auch nie wirklich und zum Glück in einer lebensbedrohlichen Situation. Und nach diesem Hörbuch «Die Übergangsmanagerin» eh noch weniger.An das geschriebene Wort halte ich mich zu hundert Prozent. Und Karen Elste gibt den Figuren in ihrer Beschreibung schon so viele tolle Eigenschaften und Charakterzüge mit, das dann in Zusammenarbeit mit dem Regisseur, hier Dirk Wilhelm, das Einlesen “nur noch” eine schöne, runde Sache wird.Absolut und sofort würde ich mich für diesen Job bewerben, alleine schon um in der Reinkarnations-Lotterie doch noch ein paar Punkte gut zu machen.Dieses Hörbuch kann man wirklich überall hören, denn trotz diesen doch schweren Themas, sind die Geschichten so liebevoll, lustig, teilweise tief psychologisch und dennoch leicht.Alle diese Episoden haben ihren ganz eigenen Charme. Die überforderte Mutter, die dich sehr schnell mit dem Gedanken anfreundet, endlich ihre Ruhe zu haben, ein Verschwörungstheoretiker, der endlich wissen will ob die Erde nicht wirklich eine Scheibe ist, oder der Ultra-Fußballfan, der jetzt noch nicht sterben kann, da morgen ein wichtiges Heimspiel ist. Zum Schmunzeln und Nachdenken ist alles dabei.Ja, ich selber habe den Corona-Sommer bei meiner Oma in einem kleinen brandenburgischen Dorf verbracht. Einfacher ist es bestimmt, in den meisten ländlichen Gegenden haben die Familien ein eigenes Haus, vielleicht noch mit Garten, gefüllte Vorratskeller und/oder bauen Obst und Gemüse selber an, was die Eigenverpflegung erleichtert.Animationsfiguren zu synchronisieren ist tatsächlich anspruchsvoller als gedacht, zumal diese Arbeit eine sehr körperliche werden kann, da man eigentlich alle Bewegungen der Figur auch hinter dem Mikrofon nachstellt.Man dreht unter erschwerten Bedingungen. Hygiene, Abstand, alles ist durch ein Sicherheitskonzept ganz klar geregelt und wird auch durch ein Hygiene-Beauftragten immer kontrolliert. Aber so können wir wenigsten weiter drehen und neue, schöne Geschichten für das Publikum produzieren.Die beste Möglichkeit weiter zu arbeiten!