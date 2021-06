«Kriminell. Weggesperrt. Entlassen.»: RTLZWEI begleitet Ex-Häftlinge bei der Resozialisierung

TV-News

Der Grünwalder Sender startet ab Juli ein neues Sozialdoku-Format, das sich mit ehemaligen Häftlingen auf ihrem Weg zurück ins Leben beschäftigt.

Wie ist das Leben eigentlich, wenn man nach einer Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen wird? Die wenigsten werden diese Frage beantworten können, wer sich denn für eine Antwort interessiert, sollte ab dem 1. Juli immer donnerstags ab 20:15 Uhr RTLZWEI einschalten. Dann startet der Privatsender nämlich das neue Doku-Formatund begleitet dabei in drei 90-minütigen Folgen verschiedene ehemalige Häftlinge bei ihrem Weg zurück ins Leben.Die Produktionsfirma Die Filmographen, die die Sendung umsetzte, filmte vier Häftlinge ein Jahr lang, nachdem sie wieder frei geworden waren. Vor der Kamera sind Garfield (32), Pascal (30), Martin (74) und Dennis (28). Garfield saß fünf Jahre lang wegen eines bewaffneten Raubüberfalls auf ein Juweliergeschäft im Gefängnis. Seine Drogensucht macht es ihm nicht leicht in Zukunft dem Gesetz aus dem Weg zu gehen. Schon am ersten Tag nach seiner Entlassung gerät er erneut mit dem Gesetz in Konflikt. Martin ist 15-facher Bankräuber und kommt nach sieben Jahren frei. Nun möchte er mit seinem Hobby, der Malerei, Geld verdienen. Pascal saß wegen Körperverletzung fast zwei Jahre in Haft. Seine Tochter hat er seitdem nicht mehr gesehen, da sie vom Jugendamt in Obhut genommen wurde. Nach seiner Entlassung will er um das Sorgerecht kämpfen. Dennis erhält nach seiner Entlassung zwar viel Unterstützung von seiner Familie, doch fängt auch wieder mit dem Konsumieren harter Drogen an, woraufhin die Familie den Kontakt abbricht. Werden die ehemaligen Gefängnisinsassen die Kurve kriegen und den Sprung in ein starfreies Leben noch schaffen?«Kriminell. Weggesperrt. Entlassen.» ist nach der linearen Ausstrahlung 30 Tage kostenlos auf TVNow verfügbar und wandert danach in den Premium-Bereich. Steffen Müller fungiert als ausführender Produzent für Die Filmographen.