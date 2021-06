Diese Kandidaten gehen auf «Die Alm»

TV-News

Zwei Wochen vor dem Beginn der Neuauflage von «Die Alm» hat ProSieben das Teilnehmerfeld bekannt gegeben.

Seit März wirft ProSieben mit allerlei Alm-Wortspielen um sich, dennseit dem 1. März steht fest, dass der Unterföhringer Sender das Reality-Formatwiederbeleben möchte. Damals war dies allerdings der einzige Nachrichtenwert, den die Pressemitteilung beinhaltete. Im Mai folgten dann immerhin Sendetermin und Moderatoren-Duo, das aus Collien Ulmen-Fernandes und Christina Düren besteht. Los geht es übrigens am 24. Juni. Bislang stand aber noch immer nicht fest, wer an der Reality-Show teilnehmen wird. Dieses Geheimnis ist nun gelüftet.Das Feld ist ausgewogen zusammengestellt und deckt vom Alter ein breites Spektrum ab. Der jüngste Teilnehmer ist «Are You The One?»-Teilnemer Aaron Hundhausen mit 22 Jahren. Der älteste wird mit 54 Jahren Fernseh-Koch Christian Lohse sein, der aus Sendungen wie «The Taste» oder «Hensslers Countdown» bekannt ist. Auch beruflich sind die Teilnehmer sehr unterschiedlich. Vivian Schmitt ist Pornodarstellerin, Magdalena Brzeska ist ehemalige Profi-Turnerin und nahm 1996 an den Olympischen Spielen teil. Hundhausen ist aber nicht das einzige bekannte Reality-Sternchen im Teilnehmerfeld. Ioannis Amanatidis («Bachelorette»), Siria Campanozzi («Temptation Island») und Yoncé Banks («Queen of Drags») nehmen ebenfalls an «Die Alm» teil. Außerdem ist Schauspielerin und Model Mirja du Mont dabei.– Aaron Hundhausen (22, Ex-"Are You The One?"-Teilnehmer)– Christian Lohse (54, Koch)– Ioannis Amanatidis (31, Ex-"Bachelorette"-Teilnehmer)– Katharina Eisenblut (26, Ex-"Deutschland sucht den Superstar"-Teilnehmerin)– Magdalena Brzeska (43, Profiturnerin)– Matthias Schneider aka Hollywood Matze (47, YouTuber)– Mirja du Mont (45, Schauspielerin und Model)– Siria Campanozzi (21, Ex-"Temptation-Island"-Teilnehmerin)– Vivian Schmitt (43, Darstellerin in Erwachsenen-Filmen)– Yoncé Banks (27, "Queen of Drags"-Gewinnerin)