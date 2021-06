«Lincoln Rhyme» läuft weiter mies

Quotennews

Im vergangenen Sommer lief die Serie noch mit tollen Quoten.

Die zehn Episoden der Sony Pictures Television-, Universal Television- und Keshet Studios-Serielief im vergangenen Sommer mit hervorragenden Einschaltquoten bei Sat.1 . Damals schalteten rund 1,6 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, bei den Umworbenen sorgte die Serie für neun Prozent.Gegen die Fußball-Europameisterschaft soll die Serie wieder punkten, aber bereits der Serienstart in der vergangenen Woche ging in die Hose. Nur 0,83 sowie 0,66 Millionen Menschen sahen zu, in der Zielgruppe kam der Sender auf viereinhalb Prozent. Nun liefen die Folgen drei und vier, die auf 0,80 und 0,89 Millionen Zuschauer kamen, die Marktanteile lagen bei enttäuschenden 3,2 sowie 3,6 Prozent. In der Zielgruppe standen 0,29 und 0,36 Millionen auf der Uhr, die Marktanteile lagen bei 5,1 sowie 6,1 Prozent.Auchläuft schlecht: Die Free-TV-Premieren von „Verfallen“ und „Gedemütigt“ erreichten lediglich 0,67 respektive 0,43 Millionen Fernsehzuschauer, das Format mit Julian McMahon erreichte nur 3,5 sowie 3,2 Prozent. Bei den Werberelevanten erzielte die Dick-Wolf-Produktion 0,19 und 0,10 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 4,1 sowie 3,2 Prozent.