Apple verlängert «See»

US-Fernsehen

Vor der Premiere der zweiten Staffel wurde nun eine dritte Runde angekündigt.

Der Streamingdienst AppleTV+ hat die Serievor der Premiere der zweiten Staffel, die am 27. August 2021 starten soll, in eine dritte Runde geschickt. In Toronto sind die Dreharbeiten bereits im Gange. Auch weiterhin will Apple wöchentlich eine neue Episode ausstrahlen und duelliert sich mit Netflix und Disney, das ebenfalls zahlreiche Premieren freitags veröffentlicht.In «See» - das in einer fernen Zukunft spielt, in der die gesamte Menschheit ihren Sehsinn verloren hat - wird die zweite Staffel damit beginnen, dass Jason Momoas Charakter Baba Voss darum kämpft, seine Familie wieder zu vereinen und dem Krieg und der Politik, die ihn umgeben, zu entkommen.«See» wird von Steven Knight, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Jim Rowe und Jonathan Tropper produziert. Tropper fungiert auch als Showrunner. Chernin Entertainment und Endeavor Content produzieren die Serie.