«Love Life»: Starzplay bringt Serie mit Anna Kendrick nach Deutschland

Vermischtes

Anfang Juli soll die mit Anna Kendrick besetzte Anthologie-Serie beim Premium-Streamingdienst von Starz debütieren.

begleitet Darby Carter – gespielt von Anna Kendrick – durch ihre 20er-Jahre und zeigt wie sie Arbeit und Liebesleben in New York City unter einen Hut bringen will, wobei sie immer wieder von der Vergangenheit eingeholt wird und ihre Unsicherheiten aus Jugendzeiten an die Oberfläche kommen. Darby studiert an der NYU, wo sie mit drei Mitbewohnern zusammenlebt: ihrer impulsiven besten Freundin Sara (Zoë Chao), Saras unbekümmertem Partner Jim (Peter Vack) und ihrer brutal ehrlichen Freundin Mallory (Sasha Compère). Die Anthologie-Serie folgt Darby in den vor ihr liegenden Jahren und zeigt, wie jede Begegnung sie zu ihrer Selbstfindung näherbringt.Starzplay, der Premium-Streamingdienst von Starz, zeigt die zehnteilige Romcom-Serie ab dem 4. Juli in Deutschland. Auch in weiteren deutschsprachigen Ländern wie Österreich, Schweiz und Luxemburg feiert «Love Life» Premiere.Neben ihrer Schauspiel-Rolle fungierte Anna Kendrick zudem als Produzentin der Serie und schrieb die Drehbücher. Die Serie wird von Lionsgate Television und Feigco Entertainment produziert. Sam Boyd fungiert als Serienmacher und als ausführender Produzent an der Seite von Bridget Bedard, Paul Feig und Dan Magnante. Zum Abschluss gibt es noch eine gute Nachricht: «Love Life» wurde bereits um eine zweite Staffel erneuert.