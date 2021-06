Interesse für «Die ultimative Chart Show» bei RTL halbiert sich gegenüber dem Vorjahr

Quotennews

RTLZWEI holte im Kampf gegen die Fußballkonkurrenz mit zwei Filmen zumindest auf dem Gesamtmarkt passable Quoten.



RTL eröffnete den gestrigen Freitagabend mit der Show. Der Moderator Oliver Geissen stellte gemeinsam mit Giovanni Zarrella und Oana Nechiti die größten Ohrwürmer vor und wollte wissen, wie sich die deutschen Künstler international schlagen. Im Showteil traten unter anderem DJ Hugel, Cascada, Giovanni Zarrella und Ottawan auf. Das Format lief vor ziemlich genau einem Jahr zum ersten Mal und begeisterte damals 2,39 Millionen Fernsehende, was einem guten Marktanteil von 9,3 Prozent glich. In der Zielgruppe standen hohe 16,3 Prozent auf dem Papier.An diesem Abend waren nur noch 1,12 Millionen Zuschauer dabei, also nicht einmal die Hälfte der Fernsehenden im Vorjahr, was sicherlich auch dem EM-Start geschuldet war. RTL ging mit mauen 5,1 Prozent Marktanteil somit ziemlich leer aus. Auch bei den Umworbenen verkleinerte sich das Publikum deutlich auf 0,45 Millionen Jüngere. Hier wurde ein Verlust um neun Prozentpunkten auf eine mäßige Quote von 7,3 Prozent festgestellt.RTLZWEI versuchte mit dem Science-Fiction-Filmzu überzeugen. 0,55 Millionen Filmfans bescherten dem Sender zumindest eine annehmbare Sehbeteiligung von 2,1 Prozent. Bei den 0,20 Millionen Jüngeren kam man jedoch nicht über schwache 2,8 Prozent Marktanteil hinaus. Der Horrorfilmlag mit 0,38 Millionen Zuschauern noch bei passablen 2,2 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe sank die Quote auf niedrige 2,6 Prozent.