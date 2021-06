«Hidden Figures» in Sat.1 führt das Programm der privaten Sender an

Quotennews

Richtig überzeugen konnte an diesem Abend allerdings keine einzige der Filmübertragungen.



Der einzige private Sender, der zur Primetime am Sonntagabend mehr als eine Million Zuschauer zum Einschalten bewegen konnte, war Sat.1 . Für das Drama «Hidden Figures – Unbekannte Heldinnen» schalteten 1,31 Millionen Fernsehende ein, was für einen passablen Marktanteil von 3,5 Prozent reichte. Mit 0,60 Millionen Jüngeren schaffte der Sender es knapp über den Senderschnitt auf 8,0 Prozent. Der Actionthrillersteigerte sich im Anschluss mit 0,56 Millionen Zuschauern auf eine solide Quote von 5,3 Prozent. Bei den 0,16 Millionen Umworbenen blieben hingegen nur akzeptable 5,6 Prozent übrig.Bei ProSieben lief der Actionfilm, welcher 0,87 Millionen Fernsehende überzeugte. Somit holte der Sender einen passablen Marktanteil von 3,5 Prozent. Bei den 0,51 Millionen Werberelevanten stand eine annehmbare Sehbeteiligung von 7,4 Prozent auf dem Papier. Mit einem Publikum von 0,41 Millionen Menschen verbesserte sich der Fantasyfilmab 23.45 Uhr auf hohe 5,5 Prozent Marktanteil. Bei den 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden solide 9,1 Prozent verbucht.RTL hatte mit dem Animationsfilm «Ich – Einfach unverbesserlich 3» ► am gestrigen Abend wenig Erfolg. Mit 0,91 Millionen Neugierigen kam das Programm nicht über mickrige 3,2 Prozent hinaus. 0,59 Millionen Umworbene entsprachen zudem einem mauen Wert von 7,7 Prozent. Zur gleichen Zeit lief bei RTLZWEI der Science-Fiction-Film. 0,68 Millionen Fernsehende bescherten dem Sender zumindest einen soliden Marktanteil von 2,5 Prozent. In der Zielgruppe lag die Quote mit 0,28 Millionen Jüngeren bei mäßigen 3,6 Prozent.