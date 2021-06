Wiederholungen von «Promi Shopping Queen» und «Bus Babes» gehen unter

Quotennews

VOX und Kabel Eins sendeten zur Primetime ältere Folgen der beiden Sendungen, hatten damit jedoch nur wenig Erfolg.



VOX lockte am gestrigen Abend mit einer Ausgabe von, es wurde jedoch eine Wiederholung aus dem Jahr 2020 gezeigt. Passend zu dem Motto "Blickfang Haare – Finde einen passenden Look rund um deine aufregende Frisur!" versuchten die Moderatorinnen Panagiota Petridou und Johanna Klum sowie Schauspielerin Ulrike Frank ein passendes Outfit zusammenzustellen, das Guido Maria Kretschmers Ansprüchen gerecht wird. Bislang zeigte der Sender in diesem Jahr erst zwei Ausgaben des Programmes, doch beide Male blieb das Interesse sehr gering. In der Zielgruppe wurden jeweils nur ernüchternde 3,3 Prozent Marktanteil eingefahren.Doch auch an diesem Sonntagabend lief die Show nicht viel erfolgreicher. Mit 0,69 Millionen Neugierigen kam die Ausstrahlung nicht über einen schwachen Wert von 2,7 Prozent Marktanteil hinaus. Bei den 0,25 Millionen Umworbenen wurde ebenfalls nur eine niedrige Quote von 3,5 Prozent ermittelt. Das Magazinsorgt üblicherweise am Sonntagabend für starke Quoten, doch gestern lief die Sendung so schwach wie seit Januar nicht mehr. Bei 0,56 Millionen Zuschauern wurden solide 4,3 Prozent Marktanteil verbucht. Die 0,14 Millionen Jüngeren mussten sich mit einer enttäuschenden Quote von 3,9 Prozent zufriedengeben.Kabel Eins zeigte zur Primetime zwei wiederholte Folgen der Dokusoap. Zunächst schalteten 0,52 Millionen Interessenten ein, später waren noch 0,41 Millionen Fernsehende mit dabei. Somit gelang zumindest eine kleine Verbesserung von mauen 1,9 auf akzeptable 2,5 Prozent Marktanteil. Die erste Folge holte mit 0,21 Millionen Werberelevanten nicht mehr als mäßige 2,7 Prozent. Später sorgten 0,20 Millionen Jüngere zumindest für einen passablen Marktanteil von 4,1 Prozent.