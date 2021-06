Diese Promis wollen Joko die Show stehlen

TV-News

Dass «Wer stiehlt mir die Show?» im Juli fortgesetzt werden würde, ist seit Mai bekannt. Nun nannte ProSieben weitere Details.

Eine paar Dinge bleiben gleich:wird auch im Juli immer dienstags zu sehen sein. Neu sind aber die Kandidaten, die Joko Winterscheidt die Show streitig machen wollen und selbst als Moderator fungieren wollen. In der vergangenen ersten Staffel versuchten Thomas Gottschalk, Elyas M’Barek, Palina Rojinski sowie ein Wildcard-Gewinner ihr Glück. Ab dem 13. Juli, der offizielle Starttermin der zweiten Runde, werden Rap-Künstlerin und Unternehmerin Shirin David, Comedian Teddy Teclebrhan sowie Schauspieler und Comedian Bastian Pastewka zu sehen sein. Auch ein Wildcard-Gewinner wird in jeder Sendung wieder mitwirken.Eine weitere Änderung betrifft auch die Staffellänge. Waren es in Runde eins noch fünf Ausgaben, wird die zweite Staffel insgesamt sechs Folgen umfassen. Am Prinzip der Show ändert sich hingegen nichts. In neun Quiz-Kategorien, unterteilt in drei Gewinnstufen, versuchen Jokos Herausforderer zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss ein Kandidat die Show verlassen. Im Finale tritt Joko dann im direkten Duell gegen die zuletzt verbleibende Person an. Der Gewinner des Finals darf in der kommenden Woche dann die Moderation der Sendung übernehmen. Das Finalspiel wird dabei erneut von Katrin Bauerfeind moderiert. Sie war schon in der ersten Staffel dabei.Im Januar und Februar feierte die Sendung große Erfolge und schaffte sogar bis zu 20,5 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. Im Schnitt standen bei den 14- bis 49-Jährigen 16,1 Prozent zu Buche. Produziert wird «Wer stiehlt mir die Show?» von Florida Entertainment.