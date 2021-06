«Donna Leon»-Doppelpack bringt guten ARD-Abend

Quotennews

An den Spieltagen der Fußball-Europameisterschaft müssen die Sender, bei denen kein Fußball läuft, sich mit zumeist niedriger Aufmerksamkeit begnügen. Das Erste zeigt, dass es doch auch gut laufen kann.

An einem Fußball-Europameisterschafts-Tag trotz entsprechender Nationalmannschaftsspiele eine Quote von knapp unter 15 Prozent Marktanteil produzieren erscheint nahezu utopisch. Doch so geschehen gestern beim ARD-Primetime-Programm und «Donna Leon» im Doppelpack. Die erste Episodelief ab 20:15 Uhr im Ersten und zog bei einer Laufzeit von knapp eineinhalb Stunden im Schnitt 3,8 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an. Bei den jüngeren Zuschauern reichte es lediglich für 0,26 Millionen, diese Sparte ist jedoch für gerade öffentlich-rechtliche Sender weniger bedeutsam. Die Marktanteile lagen also bei den Jüngern bei dünnen 3,9 Prozent, jedoch insgesamt landete das Erste bei durchaus guten 14,3 Prozent.In wohl weiser Voraussicht plante das Erste für den Samstagabend eine weitere Folge «Donna Leon» und mitzog das Erste noch immer respektabel 3,22 Millionen Zuschauer an, wodurch der Marktanteil auf 13 Prozent etwas sank. Bei den jungen Zuschauern veränderte sich wenig und man belegte mit 0,24 Millionen Zuschauern noch 3,6 Prozent des Marktes. Alles in allem also für einen Abend mit entsprechend starker EM-Konkurrenz durchweg gute Zahlen für das Erste. Die Privaten taten sich da zumeist schwerer.Die beste Leistung zeigten noch RTL und VOX mit ihren Primetime-Ergebnissen. VOX mit einem Spielfilm und RTL mit einem Live-Comedy-Programm.konnte 1,41 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 5,3 Prozent anziehen und mit 6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe reichte es für 0,4 Millionen Zuschauer.bei VOX zog in der Primetime durchaus gute 1,03 Millionen Zuschauer an, wenn auch der Marktanteil mit 3,9 Prozent dünn erscheint. Bei der Zielgruppe reichte es hier für 5,3 Prozent Anteil und 0,36 Millionen Zuschauer.