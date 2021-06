Blockbuster-Battle

Kommen zwei Science-Fiction-Filme gegen eine Raumfahrt-Verfilmung an?

Veit-Luca Roth von 13. Juni 2021, 09:30 Uhr

In dieser Woche treten zwei erfolgreiche Franchise gegen eine biografische Verfilmung Verfilmung über drei afroamerikanische Mathematikerinnen, die maßgeblich am Mercury- und Apollo-Programm der NASA beteiligt waren, an. Hat «Hidden Figures» da eine Chance?

«Transformers: Ära des Untergangs» (ProSieben, 20:15 Uhr)

Vier Jahre nach der verheerenden Schlacht zwischen Autobots und Decepticons sind alle Roboteraliens auf der Erde unerwünscht und werden von einer Spezialeinheit der CIA um Harold Attinger erbarmungslos gejagt. Derweil schraubt der erfolglose Ingenieur Cade Yeager an einem Autowrack herum. Als er bemerkt, dass es sich um Optimus Prime handelt, den Anführer der Transformers, tauchen auch schon Attingers Truppen auf.



Die Bewertung

Quotenmeter.de: 2

Rotten Tomatoes Audience Score: 5

Metascore: 3

IMDB User Rating: 6

Gesamtbilanz: 16 von 40 Punkten



«Die Bestimmung - Allegiant» (RTLZWEI, 20:15 Uhr)

Nach der Machtergreifung Evelyns tobt in Chicago ein Bürgerkrieg: Fraktionslose kämpfen gegen die Widerstandsbewegung. Tris und Four fliehen aus der vom Kriegs erschütterten und durch eine Mauer eingezäunten Metropole, um Antworten über ihre dystopische Welt und Lösungen für einen dauerhaften Frieden zu finden. Hinter der Barriere entdecken sie schon bald eine neue, schockierende Wahrheit. Wem kann man jetzt noch trauen?



Die Bewertung

Quotenmeter.de: 3

Rotten Tomatoes Audience Score: 4

Metascore: 3

IMDB User Rating: 6

Gesamtbilanz: 16 davon 40 Punkten



«Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen» (Sat.1, 20:15 Uhr)

Herzerwärmendes Feelgood-Drama von Theodore Melfi nach wahren Begebenheiten: In einer Zeit, in welcher der Wettlauf zwischen den USA und Russland im Weltall die Nachrichten beherrscht, arbeiten bei der NASA drei afroamerikanische Frauen. Zunächst werden Katherine, Dorothy und Mary von ihren männlichen Kollegen belächelt, bis sie schließlich ihre Fähigkeiten als brillante Mathematikerinnen unter Beweis stellen können.



Die Bewertung

Quotenmeter.de: 9

Rotten Tomatoes Audience Score: 9

Metascore: 7

IMDB User Rating: 8

Gesamtbilanz: 33 von 40 Punkten



Am Ende müssen die beiden Science-Fiction-Filme gegen die Filmbiografie über drei afroamerikanische NASA-Mathematikerinnen kleinbeigeben. Beide kommen nur auf 16 Punkte und liegen schaffen damit nicht einmal die Hälfte der Punktzahl, die «Hidden Figures» einfährt. Ob es am Ende auch zum Quotensieg reicht, erfahrt ihr wie immer am Montagmorgen bei Quotenmeter.de.



