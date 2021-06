«Girls5Eva» geht weiter

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Peacock orderte eine zweite Staffel.

Einen Monat nachdem die ersten acht-Episoden bei Peacock online gestellt wurde, wurde die Serie offiziell verlängert. In der Serie wird eine One-Hit-Wonder-Girlgroup mit einem Rapper gesampelt, woraufhin die Mitglieder wieder zusammenkommen und nach neuen Plänen greifen. In der Serie spielen Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Paula Pell und Busy Philipps mit."Wir freuen uns sehr, «Girls5eva» mit dieser unglaublich talentierten Gruppe von Darstellern und Produzenten fortzusetzen", sagte Lisa Katz, President of Scripted Content bei NBCUniversal Television and Streaming. "Die unmittelbare Fangemeinde, die nach dem Start dieser Serie entstanden ist, war kaum zu übersehen. Diese aufstrebende Comeback-Geschichte ist voller Herz und Freundschaft, perfekt gemischt mit eingängigen Songs und Humor, und vorgetragen von einer außergewöhnlich vielseitigen Besetzung. Wir freuen uns darauf, die Reise dieser Gruppe zu verfolgen, während sie weiterhin genau die richtigen Töne trifft."Meredith Scardino hat die Serie kreiert und fungiert auch als ausführende Produzentin. Jeff Richmond ist ausführender Produzent zusammen mit Tina Fey, Robert Carlock und David Miner von 3 Arts Entertainment.