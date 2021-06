Weather Channel möchte mehr Klima-News bringen

US-Fernsehen

Deshalb wird auch die Frühstückssendung umgebaut.

Der amerikanische Weather Channel baut sein Programm großflächig um, sodass man mehr Platz für Nachrichten zum Thema Klimawandel hat. Im gesamten Tagesprogramm sollen vereinzelt Berichte laufen. Nora Zimmett, Chief Content Officer des Senders, ist überzeugt, dass dies zu Berichten führen wird, die die Zuschauer nicht ignorieren können."Wir haben es nicht von den Dächern gesungen, weil die amerikanische Geisteshaltung noch nicht aufgeholt hatte", sagt der Manager in einem Interview. Aber das Unternehmen hat das Thema im Auge behalten, indem es mit Regierungsbehörden, gemeinnützigen Organisationen und Universitäten zusammenarbeitet. Im April letzten Jahres glaubten 73 Prozent der vom Yale Program on Climate Change Communication befragten Amerikaner an eine globale Erwärmung, nur 10 Prozent glaubten das Gegenteil. Da immer mehr Verbraucher die Klimawissenschaft anerkennen, sagt sie: "Wir müssen darüber sprechen."Der Wetterkanal wird sein Morgenprogramm, «America's Morning Headquarters», umgestalten, so dass sein größtes Segment, zwischen 7 und 10 Uhr morgens, "mehr Geschichten, mehr Videos, mehr Diskussionen über Klima-Nachhaltigkeit" bietet, teilte der Sender mit.