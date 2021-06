sixx möchte im zweiten Halbjahr Stärken stärken

TV-News

Dafür möchte man das digitale Angebot weiter ausbauen und bietet zusätzliche Online-Exclusives an. Außerdem zeigt die achte «The Real Housewives of Beverly Hills»-Staffel exklusiv im Free-TV-

Am zweiten Tag der Screenforce Days steht das Screening der Seven.One Entertainment Group im Mittelpunkt des Interesses. Bereits im Vorfeld der Präsentation meldete sich sixx in Form eine Pressemitteilung zu Wort und kündigte das Programm der zweiten Jahreshälfte an. Wesentliche Änderungen sind nicht enthalten, laut Senderchefin Ellen Koch wolle man „unserem Programm einen Hauch mehr Glitz und Glam“ verpassen. „Aber auch im zweiten Halbjahr 2021 gilt: Stärken stärken. Wir bauen unsere erfolgreichsten Marken weiter aus - mehr Hundeerziehung, mehr Backmomente, mehr 'Shop the Look'-Vorschläge und mehr Home & Living“, ergänzte sie.Konkret spiegelt sich der „Glitz und Glam“ in Form der Reality-Showim Programm wider, deren achte Staffel exklusiv im deutschen Fernsehen ab dem 9. Juli zu sehen sein wird. Die Programmfarbe „Home Makeover & Interior Design“ soll mit 611 weiteren Programmstunden erweitert werden. Demnach gehen die Formateundfortgesetzt werden, auch eine Fortführung der neu-gelaunchten sixx-Eigenproduktionist in Planung. Bis es damit soweit ist, verwies sixx auf zahlreiche Möglichkeiten auf der eigenen Webseite, die Produkte der Sendung nachzushoppen.Passend zum zehnjährigen Jubiläum (ab 26. Juni 2021) bekommt auch die Online-Welt des Back-FormatsZuwachs: Food-Bloggerin Mara liefert zukünftig webexklusive gesunde, vegane Rezepte und Tutorials. Auch der beste Freund des Menschen soll eine prominente Rolle spielen. Für die richtige Erziehung der Vierbeiner geben die Formate(sechste Staffel ab 5. September) und der neue Spin-Off(Start am 7. November) den Herrchen und Frauchen Tipps und Tricks an die Hand.