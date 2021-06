Was lange währt: Lewinsky unterschreibt Vertrag

US-Fernsehen

Schon seit Jahren befindet sich «American Crime Story» in der Entwicklung.

Seit einigen Jahren wird an der Staffel „Impeachment“ vongebastelt. Nun haben – nach langen Verhandlungen – Monica Lewinsky und die zu Disney gehörende Produktionsfirma 20th Television einen umfassenden Beratungs- und Produktionsvertrag unterzeichnet. Die neue Staffel schildert die Ereignisse, die zur Amtsenthebung von Bill Clinton führten.Clinton wird von Clive Owen gespielt, Edie Falco verkörpert Hillary Clinton, Sarah Paulson ist als Linda Tripp zu sehen und Beanie Feldstein wird als Lewinsky auftreten, die ehemalige Praktikantin im Weißen Haus. Die Serie soll am 7. September auf FX starten und basiert auf dem Buch "A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President " von Jeffrey Toobin."Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an meinen Fehler erinnert werde, und ich bereue diesen Fehler zutiefst", sagte sie in dem TED Talk. "1998 wurde ich, nachdem ich mich in eine unwahrscheinliche Romanze verstrickt hatte, in das Auge eines politischen, rechtlichen und medialen Mahlstroms gezogen, wie wir ihn noch nie gesehen hatten."