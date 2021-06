ProSieben 2021/22: Drei Tage mit Eigenproduktionen gefüllt

Hintergrund

Die rote Sieben baut den Montag kräftig um und baut auch an diesem Tag auf Eigenproduktionen. Außerdem kehrt Bruce Darnell zu ProSieben zurück.

Nachdem am Montag die Mediengruppe RTL auf den diesjährigen Screenforce Days ihr Programm für die kommende TV-Saison präsentiert hatte, war am Dienstag nun die Seven.One Entertainment Group an der Reihe mit ihren Sender ProSieben, Sat.1, sixx und Kabel Eins. Mit Blick auf ProSieben wird deutlich, dass man den eingeschlagenen Weg mit vielen Eigenproduktionen weitergehen möchte und setzt ab Herbst an drei Tagen unter der Woche auf eben jenes Programm. Den Start in die Woche machen dann nicht mehr wie gewohnt US-Serien, sondern das neue Magazin, das relevante Themen mit Haltung besprechen wird. Matthias Opdenhövel möchte neugierig bleiben, wie er am Dienstag sagte und Zervakis freue sich auf ein weniger enges Korsett wie bei der «Tagesschau», von wo sie zu ProSieben wechselte. Im Bereich Factual kündigte ProSieben zudem neue Reportagen von Thilo Mischke an, die ebenfalls am Montag laufen sollen.Seine Reportagen(Arbeitstitel), die Anschluss-Doku zu seiner ausgezeichneten Reportageund(Arbeitstitel) sollen ebenfalls in der Primetime zu sehen sein. Außerdem hat Mischke für die Reportage-Reiheneue Folgen gedreht. Noch im Sommer wird Louis Klamroth, der bereits bei zwei Kanzlerkandidaten-Interviews agierte, diein der Primetime an drei Abenden präsentieren. Ebenfalls bereits bekannt war, dasseine zweite Staffel erhält. Zudem wird er neue Experimente durchführen. In der „Green Seven Week“ nimmt man das Essen der Menschen unter die Lupe und zeigt die Sendung(Arbeitstitel).Im Bereich Show geht es für Joko Winterscheidt undam 13. Juli in die neue Runde,beginnt bereits ab dem 24. Juni. Im zweiten Halbjahr gibt es zudem fünf neue-Sendungen sowie vier Malmit Elton. Neu im Programm ist zwar nicht Steven Gätjen, aber dessen neues Format(Arbeitstitel). Außerdem startet Matthias Opdenhövel in der Primetime mitein neues Format, welches dem «Schlag den Star»-Universum entlehnt ist. Darin soll 2022 alles gestapelt werden, „unter dem Mikroskop“ bis hin zu „Autos, die mit dem Bagger gestapelt werden“, wie der Moderator am Dienstag verriet. Keine Überraschung ist die Fortsetzung vonim kommenden Jahr. Aucherhält eine weitere Staffel.Fürgeht es in der neuen Staffel auf dem neuen Sendeplatz am Samstag weiter. Joko und Klaas laden zudem Prominente zum. Lena Gercke und Thore Schölermann suchen. Diese Ansetzungen sind keine Überraschungen, etwas überraschend ist dagegen die Rückkehr von Bruce Darnell zur roten Sieben, der in seiner neuen(Arbeitstitel) Menschen glücklich machen möchte. Annemarie Carpendale erhält mit(Arbeitstitel) ebenfalls eine neue Sendung. Darin sollen die Kandidaten-Paare echte Liebe von einer vorgespielten unterscheiden.Der Sport soll bei ProSieben unterdessen ebenfalls nicht zu kurz kommen, weshalb Senderchef Daniel Rosemann folgendes sagt: „Insbesondere im Sport ergänzen sich ProSieben und ProSieben MAXX perfekt. American Football ist inzwischen der erfolgreichste Liga-Sport im Free-TV. In der nächsten Saison zeigen wir mehr American Football denn je auf ProSieben.“ Neben Football aus der amerikanischen NFL zeigt man zudem auch die. Im Programm bleibt zudem die Qualifikation der U21 zur kommenden Europameisterschaft.