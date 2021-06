VOX 2021/22: Mehr Haltung und mehr eigenproduzierte Fiktion, aber keine neuen Gesichter

Hintergrund

Ein besonderes Highlight wird das Duell zwischen Tim Mälzer und Steffen Henssler in einer neuen Show sein. Ansonsten setzt VOX auf altbekannte Gesichter und stattet sie mit neuen Formaten aus.

Klar, es gilt bei medienwirksamen Veranstaltungen auf die zurückliegenden Erfolge aufmerksam zu machen und blieb von Sascha Schwingel nicht unerwähnt, dass VOX sich zeitweise in die Top3 der deutschen Privatsender vorarbeite konnte. Das positive Ergebnis sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Sat.1 eine gravierende Schwächeperiode garniert mit vielen Skandalen durchmacht und auch das eigene Ergebnis im Vergleich zu den Jahren zuvor rückläufig war. Darum öffnet sich VOX nun dem Trend-Genre True-Crime und hievt diverse TVNow-Produktionen ins lineare Fernsehen. So kündigte manmit Alexandra Maria Lara an, sowie die erste Serie von Ferdinand von Schirach an, die den Namenträgt. Bereits bekannt war zudem, dassim Juli zu VOX kommen wird. Außerdem findet auchzum Kölner Sender. Ebenfalls keine Neuigkeit ist, dasseine zweite Staffel erhält, die 2022 debütieren wird. Weitere True-Crime-Formate, die bereits bei TVNow im Portfolio zu finden sind, sindund, die als Free-TV-Premiere bei VOX zu sehen sein werden.Bleiben wird kurz bei bekannten Titeln: Verlängert wurden, sowie die Dating-Formateund, dessen weiblicher Ablegerebenfalls von TVNow zu VOX kommt. Neue Folgen gibt es außerdem von, in dem Format machen acht Frauen und Männer auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam. Im Bereich der Kochshows wird es außerdem neuen Folgen vonund dem Spin-Offgeben. Bei VOX darf selbstverständlich einer nicht fehlen: Guido Maria Kretschmer, daher wird dessen neues Formatebenfalls fortgesetzt. Genau wie die Daytime-Sendung. Marc Robert Lehmann wird weiterhin um die Welt geschickt und darf inneue Geschichten über die Schönheit und Verletzlichkeit des blauen Planeten erzählen.Als besonderes Highlight wurde eine neue Sendung mit den beiden Fernsehköchen Tim Mälzer und Steffen Henssler angekündigt. Fürwar wohl die Corona-Pandemie eine Inspirationsquelle, denn Restaurants konnten bis vor kurzem nur liefern. In der neuen Sendung treten die Spitzenköche im direkten Duell in ihrem gemeinsamen Pop-up-Lieferservice gegeneinander an. Ebenfalls eine neue Sendung erhält VOX-Gesicht Kretschmer, der ineines von drei teilnehmenden Paaren im Rahmen der Sendung trauen wird. Die Show wurde für den Herbst angekündigt. Daniela Staudinger hat bei «Showtime of my Life» teilgenommen und ihre bewegende Geschichte ihrer mehrfachen Krebserkrankung erzählt. In der Dokutrifft sie nun Menschen und Familien und ist hautnah dabei, wenn sich für sie mit fremder Hilfe ein unerreichbarer Traum verwirklicht oder durch ihre eigenen „Superkräfte“ das Unmögliche möglich wird.VOX wolle zudem mehr Haltung zeigen und auf gesellschaftlich relevante Themen aufmerksam machen und Aufklärung betreiben. Dazu nimmt man sich dem Thema Rassismus an und startet dafür das Format, das als „neuartiges Schulexperiment“ beschrieben wurde. Prominent platziert soll auch die neue Sendung(Arbeitstitel) platziert werden, nämlich täglich zur besten Sendezeit. In dem neuen Short-Format tritt jeden Tag ein anderer Mensch mit einem besonderen Anliegen vor die Kamera. Promis und Nicht-Promis bringen dabei ihre Meinung zu bestimmten, teilweise tagesaktuellen Themen auf den Punkt.Martin Rütter und die Hunde sind unzertrennlich, daher gibt es auch von ihm eine neue Sendung. In der Reportagemöchte er „investigativ, konstruktiv und produktiv dem schmutzigen Geschäft um kleine Welpen auf die Spur gehen und Missstände aufdecken“. Passend zum Reportage-Format dazu kündigte VOX auch eine weitere Show an:. In dem emotionalen TV-Experiment werden fünf Fleisch liebende Familien vor die Frage gestellt, ob sie immer noch Fleisch essen würden, wenn sie entscheiden müssten, ob sie die Tiere schlachten lassen und essen oder ob sie weiterleben dürfen. Zuvor lernen sie die Tiere aber erst kennen, füttern und pflegen sie, was für einen bewussteren Fleischkonsum sorgen soll.VOX ohne die Liebe wäre nur die Hälft wert, daher startet man noch in diesem Jahr das Dating-Format, in dem 18 Singles und ihre Reise zum Liebesglück im Mittelpunkt stehen. Das Besondere an ihnen: Sie alle haben eine geistige oder körperliche Beeinträchtigung, die ihnen die Partnersuche erschwert. Zweimal Musik gibt es im bereits verkündeten Formatund in. Die Titel sind dabei recht selbsterklärend.