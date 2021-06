RTL 2021/22: Mehr Info, mehr bunte Unterhaltung

Hintergrund

RTL setzt in der kommenden TV-Saison auf wesentlich mehr Nachrichtenprogramm am Nachmittag und hat sich einige neue Formate für die Primetime überlegt.

Seit geraumer Zeit befindet sich die Mediengruppe RTL Deutschland in einer Umbauphase und möchte infolgedessen ein neues Image aufbauen. Weniger lauter Krawall, dafür mehr Familienunterhaltung und mehr Relevanz und Information. Nun macht sich der Wandel auch äußerlich bemerkbar. Der Weg führt nun weg von den drei Farben rot, gelb und blau hin zu einer Multi-Color-Brand. Um sich inhaltlich anzupassen, verpflichtete man kürzlich Pinar Atalay und Jan Hofer von der ARD. Letzterer sprach am Montag bei der RTL-Präsentation bei den Screenforce Days 2021. Seine neue Sendung wird am 16. August Premiere feiern und soll „die erste Primetime-Nachrichtensendung“ werden. Gesendet wird live aus dem Studio in Berlin. Ob er dabei auf eine Krawatte verzichten werde, dafür müsse man schon einschalten. Am Montag war er jedenfalls mit Krawatte zu sehn. Im Zuge der Info-Offensive gab man zudem bekannt, dass das Mittagsmagazinab dem 5. Juli um eine Stunde bis 15 Uhr verlängert werde. Bereits bekannt war die Einführung einer zweiten Ausgabe der Nachrichtensendungum 16:45 Uhr. Ab dem 2. August startet zudem eine zweite Ausgabe des Magazinsum 17 Uhr.Neben den Verstärkungen um Pinar Atalay, die zusammen mit Peter Kloeppel demnächst das Wahl-Triell bei RTL moderieren wird, Jan Hofer und Anna Fleischhauer hat man außerdem die Verpflichtung des ‚Spiegel‘-Journalisten Felix Hutt bekanntgegeben. Er verstärkt als weiterer Investigativ-Reporter den Bereich, der bisher wesentlich vom «Team Wallraff» und Tamer Bakiner geprägt wird. Die Sonderprogrammierungen, wie der Themenabend zuletzt über Tengelmann, sollen fortgesetzt und ausgeweitet werden. Den Anfang macht dabei der Sonderabend zu Lady Di am 1. Juli. Außerdem folgt ein Extra Spezialam 5. Juli sowie eine Sendung zu Angela Merkel am 15. Juli.Im Bereich Show kündigte RTL, die am 16. und 17. Juli stattfinden sollen und von Daniel Hartwich und Laura Papendick, die kürzlich verpflichtet wurde, moderiert werden. Darin messen sich mehr als 30 sportbegeisterte Prominente aus über 10 verschiedenen Nationen in 14 olympischen Disziplinen. Daneben sollwiederbelebt werden. In fünf Vorrunden mit Final-Qualifikation müssen jeweils 15 unterschiedliche Hunde und ihre Herrchen zeigen, dass sie das perfekte Team bilden und die Hindernisse schnell und mit Bravour meistern. Für; das künftig von Jan Köppen moderiert wird, geht es in vier XXL-Ausgaben in die Primetime auf den Sendeplatz um 20:15 Uhr. Angekündigt wurden „extralange“ Ausgaben ab Sommer 2021.Lecker wird es in zwei neuen Formaten:taucht ein in die Kunst der Patisserie. In der vierteiligen Showreihe treten die besten Patissiers der Welt gegeneinander an.erinnert an die ZDF-Reportagen mit Sebastian Lege, allerdings in Show-Format. Bei «Snackmasters» wollen prominente Spitzenköche der genauen Rezeptur einiger der beliebtesten deutschen Snacks auf die Schliche kommen. Jede Woche treten zwei von ihnen in einem Duell an und versuchen, ein bekanntes kulinarisches Produkt exakt zu imitieren. Neben den Kulinarik-Formaten wurde auchangekündigt. Einige von Deutschlands besten Modellbauern sollen innerhalb unterschiedlichster Challenges meisterhafte Miniatur-Welten kreieren. Beiunterziehen sich zehn Prominente einem Härtetest und finden dabei zu sich selbst.Verlängert wurden unterdessen diverse Erfolgsformate: So gibt es neue Staffeln vonund, wobei sich Bernd Reichart und Co. keine neuen Informationen entlocken ließen, wer in der Jury sitzen wird. Auchundwurden verlängert sowiegeht in eine achtteilige zweite Staffel. RTL Studios produziert vier Vorrunden, zwei Halbfinals und einem großen Finale (aufgeteilt in zwei Shows). Laura Wontorra wird erstmals als Moderatorin bei der Kinder-Sendung auftreten, während Jan Köppen und Frank Buschmann die Läufe der 10- bis 13-Jährigen kommentieren.Im Bereich Fiction setzt man auf den «GZSZ»-Ableger, das von der UFA Serial Drama produziert wird. Außerdem entsteht derzeit, ein Biopic über die deutsche Tennis-Legende Boris Becker, das von dessen Anfängen bis zu seinem ersten Wimbledon-Sieg im Alter von 17 Jahren erzählt. Stichwort Sport: Die UEFA Europa League bleibt auch in der kommenden Saison bei RTL und zeigt zudem die neue UEFA Conference League. Durch eine Kooperation mit Sky strahlt man außerdem noch zwei weitere Rennen der Formel 1 aus. Für die Europameisterschaft 2024, die in Deutschland stattfindet, kündigte man schon jetzt an, dass man 17 Spiele des Turniers zeigen wird. Die Vereinbarung mit der Deutschen Telekom sieht vor, dass RTL insgesamt 14 Gruppespiele, zwei Achtelfinals und ein Viertelfinale exklusiv im Free-TV zeigen wird.