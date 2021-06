«Let the music play»: Sat.1 produziert neues Vorabend-Quiz

TV-News

Sat.1 schraubt weiter an der neuen Senderidentität und setzt dabei auf eine Neuauflage einer VOX-Sendung aus den Jahren 1999 bis 2001. Damals moderierte Matthias Opdenhövel «Hast du Töne?», das im späten Sommer am Vorabend unter dem Titelerneuert wird. VOX spielt für die neue Sat.1-Show auch 20 Jahre später noch eine gewissen Rolle, denn moderiert wird das Quiz-Format von Amiaz Habtu, der beim Sender mit der roten Kugel vor allem für die Moderation von «Die Höhle der Löwen» bekannt ist.Habtu ist gleichzeitig auch Musiker, weswegen er sich besonders über seine neue Aufgabe freut: „Zwei Welten, in denen ich ja schon seit Jahren lebe. Und jetzt Quiz und Musik in einer Show – ich finde es mega. Denn das ist meine DANN.“ Daniel Rosemann, Senderchef von Sat.1 , freut sich auf die neue Show, die das Angebot von «Rolling – Das Quiz mit der Münze» und «Buchstaben-Battle» ergänzen wird: „«Let the music play - Das Hit Quiz» ist eine Show, die einfach gute Laune macht. Dafür sorgen eine gute Live-Band und Amiaz Habtu. Amiaz ist die ideale Besetzung für dieses Musik-Quiz: Er ist ein sehr guter Moderator und macht professionell Musik. Es lohnt sich, in seine Songs reinzuhören."Das Konzept der Sendung sieht vor, dass drei Kandidaten in fünf Spielrunden die Titel unterschiedlichster Songs erraten müssen. „Das feinste Ohr“ rückt dann ins Finale vor und spielt dann um den Gewinn von bis zu 10.000 Euro. Die Musik kommt in der Sendung nicht vom Band, sondern wird live eingespielt von der Studioband „Wolf & The Gang“. Banijay Productions Germany produziert aktuell in Köln die deutsche Adaption des amerikanischen Originals «Name that Tune», das in den 50er Jahren bei CBS debütierte und in zurückliegenden Januar wiederbelebt wurde.