«The Masked Singer» wechselt auf den Samstag

TV-News

ProSieben verschiebt sein Erfolgsformat «The Masked Singer» von Dienstag auf Samstag. Dienstags könnte aber womöglich Matthias Opdenhövel weiterhin zu sehen sein.

Dasskeine Sendung von kurzer Dauer ist, war auch den Verantwortlichen bei ProSieben bekannt. Im Vorfeld der vergangenen Staffel betonte man deshalb, dass die Shows etwas prägnanter gehalten werden sollen und spätestens um 23:30 Uhr zu Ende sein sollen. Für einen Dienstagabend ist dies für viele aber noch immer eine recht späte Uhrzeit. Ab dem kommenden Herbst wird sich das Publikum nun an einen neuen Sendertermin gewöhnen müssen – wohl sehr zu Freude aller.„Die #MaskedSinger-Community wünscht sich schon länger, dass «The Masked Singer» am Samstag läuft. Diesen Wunsch wollen wir unseren treuen Fans einmalig mit der fünften Staffel erfüllen. Sechs Samstage im Herbst mit bestem Entertainment, verrückten Inszenierungen und großen Überraschungen bei den Enthüllungen – im besten Fall wieder vor Publikum. Das wird ein Fest. Und das Rätsel wird schwer. Sehr schwer“, erklärte ProSieben-Chef Daniel Rosemann.Schwer dürfte es dann auch der Neustart des RTL-Castingformatshaben, das sich nach dem Abgang von Dieter Bohlen runderneut präsentieren möchte und in der Vergangenheit ebenfalls am Samstagabend über den Äther ging. Dort gibt es nach Dieter Bohlen und einer völlig neuen Jury im Übrigen eine weitere Personalie zu vermelden. Nach ‚DWDL‘-Informationen wird auch der langjährige Moderator Daniel Hartwich nicht mehr zu «Das Supertalent» zurückkehren.Bei ProSieben könnte den frei gewordenen Sendeplatz am Dienstag aber weiterhin mit «The Masked Singer»-Moderator Matthias Opdenhövel gefüllt werden, der bekanntlich im Herbst zusammen mit Linda Zervakis eine wöchentliche Primetime-Show über „aktuelle, relevante, nachhaltige und unterhaltsame Themen“ startet. Die Show soll zwei Stunden umfassen, was für einen Werktag eine passendere Sendedauer als mehr als drei sein dürfte.