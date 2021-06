«In Treatment»: Sky zeigt Reboot mit neuer Hauptdarstellerin

TV-News

In der vierten Staffel tritt Uzo Aduba die Nachfolge von Gabriel Byrne an, der in den ersten drei Staffeln als Dr. Paul Wartson auftrat. Sky zeigt die Serie ab Ende Juli.

In den Jahren 2008, 2011 und 2016 verkörperte Gabriel Byrne den Therapeuten Dr. Paul Watson in der preisgekrönten Dramaserie, nun tritt Uzo Aduba als Dr. Brooke Taylor seine Nachfolge an. Sky zeigt die vierte Staffel ab 27. Juli immer dienstags ab 20:15 auf Sky Atlantic mit drei Episoden am Stück. Die insgesamt 24 Folgen werden auch bei Sky Ticket und über Sky Q zum Abruf bereitstehen, genau wie die ersten drei Staffeln mit Byrne in der Hauptrolle.Neben Aduba sind in der vierten Runde unter anderem Liza Colon-Zayas, John Benjamin Hickey, Anthony Ramos, Quintessa Swindell, Charlayne Woodard und Joel Kinnaman zu sehen. Regie führten Uta Briesewitz, Michelle MacLaren und Julian Farino, der auch als Executive Producer fungierte. Diese Rolle übernahm auch Mark Wahlberg zusammen mit Hagai Levi, Jennifer Schuur, Joshua Allen, Stephen Levinson und Melissa Bernstein.In der neuen Staffel hat Dr. Paul Watson seine Praxis an Dr. Brooke Taylor übergeben, die allerdings nicht in New York praktiziert, sondern in ihrem luxuriösen Zuhause in Los Angeles. Dort hilft sie ihren Patienten als Psychotherapeutin mit deren komplexen Problemen fertig zu werden. Die berühren die Corona-Pandemie, Beziehungen und Sexualität genauso wie jüngste gesellschaftliche Veränderungen. Wie schon in der früheren Fassung gibt es jeweils eine Therapiesitzung pro Woche mit den Patienten und eine Episode, die sich um die Therapeutin dreht.